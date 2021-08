Chien social, Sushi fait le bonheur des résidents désorientés de la Maison Vésale

Reportage Annick Hovine

Prostrée sur sa chaise roulante, la vieille dame a le visage fermé, le regard fixe, comme perdu au loin. Jacqueline est mutique. Les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées (Mama) souffrent d’aphasie quand la pathologie avance. On se trouve dans l’atelier, au septième étage de la Maison Vésale, maison de repos et de soins du CPAS de Bruxelles, à deux pas du cœur historique de la capitale. Les 82 habitants - ici, on préfère ce mot à résidents - sont tous atteints d’une forme modérée à sévère d’une maladie qui altère progressivement le cerveau et joue de vilains tours à la mémoire, aux fonctions intellectuelles et au comportement.

Papouilles et chatouilles

Dans la pièce, il y a un évier, de quoi faire du café, un bureau, une grande table, des chaises… Dans un coin, il y a une écuelle, un bol d’eau et une couverture, sur laquelle Sushi, le "chien social" de l’institution, peut se reposer. C’est son endroit, son local. Le golden retriever s’approche de l’octogénaire, fait mine de tourner autour de sa chaise, lui lèche une cheville. Jacqueline esquisse un geste vers l’animal qui offre son museau. Son visage s’anime, comme si la vie la traversait à nouveau. Un sourire perce. La vieille dame qui d’ordinaire pince ou frappe, caresse doucement le chien.

Un homme fait glisser sa tribune et s’installe sur une chaise. Sushi se rue vers lui, une balle entre les crocs. Jef, ravi, lui flanque une accolade vigoureuse. Il brandit une friandise. "Assieds-toi. Donne la patte." Le chien s’exécute docilement, happe la croquette.

Francine entre à son tour. Pantalon noir, ongles vernis. "Tu viens me dire bonjour ?" Et c’est reparti pour des papouilles et des chatouilles. Affalé sur le flanc gauche, les paupières mi-closes, le gros chien couleur miel soupire d’aise.

Sushi mange les spéculoos qui vont avec le café

Contrairement aux apparences, Sushi est en train de bosser, comme tous les jours de la semaine, de 8 heures à 17 heures. Il arrive le matin avec Nathalie Lonys, la coordinatrice paramédicale de la maison de repos et de soins (MRS), devenue sa maîtresse quand le chien "social" a été remis officiellement à la Maison Vésale, le 8 juillet 2020, après sa formation par l’ASBL Diadys.

"Il fait très bien la distinction entre la maison et le travail. Ici, il est beaucoup plus calme", indique Nathalie Lonys. Dans la maison de repos, Sushi est autorisé à grimper sur les fauteuils, pour être au plus près des résidents ; à son domicile privé, interdiction de squatter les canapés. Au boulot, il est vite devenu la mascotte, des résidents comme du personnel. Le chien semble avoir pris de l’embonpoint. "Il faut surveiller son alimentation, confirme sa maîtresse. Ici, dès qu’il y a une croûte de pain ou des spéculoos qui vont avec le café, c’est pour Sushi."

"Le chien ne demande pas trois fois de répéter"

Au départ, on imaginait laisser le chien circuler librement dans la maison, raconte Mme Lonys. Cela n’a pas été possible. Trop de dangers pour la santé de l’animal. Outre la suralimentation, Sushi risquait d’avaler les médicaments jetés sous les lits ou les fauteuils. Il y avait aussi des risques pour la sécurité des résidents. Si le chien change brusquement de direction en apercevant un pigeon par la fenêtre, il peut causer des chutes. Il fallait enfin tenir compte des seniors et des membres du personnel qui n’aiment pas les chiens ou en ont peur.

"Il travaille avec toutes les personnes pour qui ça fait sens", résume Nathalie Lonys. La thérapie canine fait des merveilles auprès de personnes âgées qui sont à un stade avancé de démence, quand elles ne parlent plus ou par bribes inintelligibles. "Avec le chien, tout est plus facile. Il les met rarement en échec. Il ne leur demande pas trois fois de répéter parce qu’il ne comprend pas."

Un effet apaisant

Initialement, l’équipe de la Maison Vésale imaginait faire des activités de groupe avec le chien médiateur. "Mais dès qu’il y a plus de cinq personnes, les gens s’endorment : il faut les stimuler non-stop." Ce qui intéresse le plus les habitants, c’est de parler au chien, le caresser, le brosser. Alors Sushi fait des visites en chambre, accompagne l’animatrice dans les pièces de séjour, s’incruste dans les activités ou supervise les séances de kiné. "Le simple fait qu’il soit là apaise les personnes et les stimule, souligne Muriel, la kiné. C’est une éponge émotionnelle. Il est très patient. Parfois, les habitants lui tirent les oreilles. Ce qui est magnifique, c’est qu’il s’adapte à eux", ajoute Nathalie. Avec Jef, il fait le fou. Avec Jacqueline, il est tout doux. Avec Francine, il se laisse cajoler.

Ils oublient qu’ils oublient

Pour les trois habitants, c’est le "moment Sushi" dans la pièce où le chien a ses habitudes. Un moment privilégié. Ils oublient l’heure et le temps. Ils oublient qu’ils oublient. La simple présence de l’animal éveille des réminiscences, ravive des moments d’antan. Francine flatte le pelage de Sushi, lance une grosse balle en mousse que le chien lui ramène aussitôt. Jacqueline, immobile, ne perd pas une miette de la scène, arborant un large sourire qui transforme son visage. Sushi retourne vers Jef. "Je le vois aussi à la cafeteria. Il me reconnaît", approuve l’octogénaire.

C’est l’heure de l’apéro. Vin rouge pour Francine ; bière pour Jef ; jus d’ananas pour Jacqueline. Sans interrompre ses caresses, la première raconte. "Moi aussi, j’avais un chien. Quick. C’était un zinneke. Il était martyrisé dans une ferme. Mon père l’avait caché dans sa poche. En rentrant à la maison, il m’a dit : ‘Va chercher mes clés’ et il y avait Quick", se souvient l’octogénaire, attendrie. Elle est intarissable. "On l’avait appelé Quick parce qu’il bougeait tout le temps : il ne s’arrêtait jamais ! Il dormait dans le même panier que Mimine. Le chien et le chat ensemble." La suite de l’histoire est plus évanescente. Francine connaît sa date de naissance, mais ne sait plus dire son âge.

"Moi aussi, j’avais un chien. Quick"

Jef, lui, s’en rappelle bien. "Je vais bientôt avoir 82, le 12 novembre." Il a longtemps travaillé à la Maison du Cygne, comme plongeur, explique-t-il. Il y retourne parfois, lors de balades autour de la Maison Vésale. "Assis", intime-t-il au chien. Sushi passe de l’un à l’autre. "Moi aussi, j’avais un chien. Quick…", reprend Francine.

La matinée avance. Au centre de la pièce, le chien s’affale en mordillant un doudou, toujours au centre de l’attention. Nathalie Lonys reprend le verre vide de Jacqueline. La vieille dame qui ne parle jamais dit distinctement "Merci", les yeux toujours rivés sur Sushi, qui fait mine de roupiller. Francine recommence, inlassablement. "Moi aussi, j’avais un chien. Quick…"