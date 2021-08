Edward Planckaert ouvre son compteur

Le Tour de Burgos continue de sourire aux Belges. L’édition 2020, qui avait été très suivie car l’épreuve espagnole était une des premières courses de reprise après le premier confinement, avait été dominée par Remco Evenepoel. Vainqueur d’une étape, la plus dure, il avait conservé son maillot de leader jusqu’au bout. Pour son édition 2021, le Tour de Burgos a à nouveau vu un Belge s’imposer.

Dès la journée d’ouverture, cette fois. Edward Planckaert s’est montré le plus véloce dans la difficile arrivée menant au château de Burgos. Il a su s’accrocher au gros tempo imprimé par Romain Bardet. Le Français a provoqué une cassure, ne gardant que quatre coureurs avec lui. Dont Gonzalo Serrano. Mais l’Espagnol de Movistar n’a pas su résister à la remontée du Belge d’Alpecin-Fenix.

Âgé de 26 ans et abonné aux places d’honneur ces quatre dernières années, quand il était chez Sport-Vlaanderen Baloise, il a décroché son premier succès chez les pros. "J’en suis très heureux, explique-t-il. Il a vraiment fait chaud, mais je me sentais très bien sur cette étape. J’étais déjà devant quand cela a borduré. C’était assez loin de l’arrivée, donc je m’attendais à ce que le second peloton rentre. Je n’en ai donc pas trop fait dans cette bordure, j’ai veillé à m’économiser en vue du final. Dans le dernier kilomètre, j’étais assez confiant. J’ai le maillot de leader, mais je m’attends à le perdre dès que la route va s’élever."

Famille de cyclistes

Un Planckaert qui gagne, cela rappelle les frères Eddy, Walter et Willy. Edward Planckaert n’est pas de leur famille, mais il est d’une famille de cyclistes. Son grand frère, Baptiste, est pour l’instant le plus connu (il roule actuellement chez Intermarché-Wanty Gobert). Tandis que son petit frère, Emiel, a lui aussi été pro durant trois ans chez Sport Vlaanderen-Baloise, avant d’arrêter cette année.

Du côté des favoris, Egan Bernal n’a pas connu une bonne journée. Seizième samedi de la Clasica pour sa reprise, le dernier vainqueur du Giro a été impliqué dans une chute à vingt kilomètres de l’arrivée avec ses coéquipiers Adam Yates et Daniel Martinez. "Il souffre de brûlures et de contusions", indique son équipe Ineos-Grenadiers au sujet du favori du prochain Tour d’Espagne.

Julien Gillebert