Emma Meesseman, la basketteuse belge venue d’une autre planète

Romain Van der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Emma Meesseman se dirige vers Julie Allemand. Les deux patronnes des Belgian Cats découvrent la Saitama Super Arena, temple du basket nippon. Un écrin de luxe malheureusement vidé de toute substance en l’absence de supporters.

Meesseman glisse à Allemand un "Ju, c’est ici qu’on va réaliser quelque chose." La Liégeoise hoche la tête et répond par l’affirmative. Sans sourciller. Elle a vu un éclair passer dans le regard de son équipière. Une lueur qui laissait présager de grandes choses. "J’ai encore des frissons en évoquant ce moment", dit Allemand.

Meesseman est chez elle au nord de Tokyo. Elle a appris à apprécier l’arène, à la dompter. Elle aime d’ailleurs y arriver seule. Avant toutes les autres, pour s’entraîner au tir. Tout rentre. Sous l’anneau, à distance, main droite, main gauche. Avec elle, le basket semble si facile.

Un peu comme son début de tournoi : 27,3 points de moyenne (no 1), 10,3 rebonds (no 2), 3,7 interceptions (no 2). Elle a dominé la première partie de compétition en patronne.

"C’est de l’or pour nous d’avoir une joueuse comme elle", sourit Jama Raman. Le coaching staff est conscient d’avoir une pépite. Une Emma "stratosphérique", comme le dit le T2 Pierre Cornia.

"Elle vient de réaliser trois matchs fantastiques et une première mi-temps juste incroyable contre la Chine, déclare le coach Mestdagh. Elle est exceptionnelle mais elle a aussi besoin d’aide des autres."

"On sait qu’elle va mettre 30 points"

Ses équipières sont fans d’elle. Jouer avec Meesseman, c’est un peu comme jouer avec Messi. On doit parfois se contenter d’une place dans son ombre mais elle amène des victoires et potentiellement des titres.

"Emma est là pour prendre une médaille et quand tu as une fille pareille dans ton équipe, tu la suis sur le parquet, affirme Julie Allemand. Puis, c’est facile avec elle, tu sais à l’avance qu’elle va mettre 30 points."

La meneuse a créé un lien spécial avec la super-star de l’équipe. Au point de ne plus être impressionnée par ce dont elle est capable. "Elle n’est pas de notre monde, elle vient d’une autre planète. Après, on s’est habituées à cela, donc pour nous, ce qu’elle fait est normal. Ce n’est qu’en prenant un peu de recul que tu te rends compte qu’elle est incroyable. Sans elle, ce serait vraiment compliqué pour nous."

"Je vais chez elle quand je suis moins bien"

Aimant le ballon sur le terrain, elle fait office de ciment en dehors des parquets. Emma Meesseman est une fille tranquille. Les tracas et chamailleries lui passent par-dessus la jambe. Au point d’en faire une oreille attentive pour ses équipières.

Kyara Linskens réalise un mauvais début de tournoi et n’a pas hésité à se tourner vers elle. "Emma est une meneuse incroyable sur le terrain mais aussi en dehors, dit la pivot. Elle essaie toujours d’aider ses équipières. Elle donne beaucoup de conseils. Si tu ne te sens pas bien, c’est une personne vers qui tu peux te tourner facilement pour parler."

Chaque soir, avant l’extinction des feux dans les appartements du Team Belgium, le groupe WhatsApp des Cats se met à vibrer.

"Elle nous envoie toujours un message avant de dormir, dit Allemand. Elle ne faisait pas ces petites choses par le passé. Elle a un peu changé. Avant, elle ne disait rien."

Le coach la pousse à endosser ce rôle, à prendre plus de responsabilités. "Je la vois souvent prendre une joueuse par l’épaule pour lui glisser un mot d’encouragement. Emma est la joueuse d’équipe par excellence. Elle a besoin des autres et fait tout pour les tirer vers le haut."

"Elle est une des meilleures au monde"

Ses équipières l’adorent, ses adversaires la respectent. À l’image de Sue Bird : "Emma est une joueuse incroyable. Elle montre qu’elle est l’une des meilleures au monde à l’heure actuelle."

Le compliment est d’autant plus beau qu’il vient d’une légende du basket. Bird, c’est quatre titres WNBA et le record d’assists et de matchs joués dans la ligue la plus relevée au monde. À 40 piges, la meneuse mettra un terme à sa carrière après le tournoi olympique. Elle compte bien y ajouter une cinquième (!) médaille d’or.

Malgré son palmarès long comme un jour sans pain, elle affiche du respect face aux performances de notre Belge qu’elle a souvent croisée en WNBA. Elle se souvenait d’ailleurs encore parfaitement de l’année de son arrivée dans la ligue.

"En 2013, elle était encore une jeune joueuse qui devait grandir. Elle est arrivée à maturité. Elle respire le calme et la confiance. Vous savez, quand on doit affronter la Belgique ou les Mystics, la première chose à laquelle nous pensons, c’est à un plan pour bloquer Emma Meesseman. Quand tu as une joueuse à son poste qui est capable de shooter, tu dois toujours savoir où elle est sur le terrain car toutes ses équipières vont toujours essayer de l’alerter."

Ancienne du championnat de France, Meesseman a également marqué l’esprit des Ble ues , potentielles futures adversaires de nos Cats.

"Emma est très forte, lance Marine Johannès, qui l’a croisée en France, en WNBA et en équipe nationale. Chaque fois qu’on joue face à elle, nous avons une sorte d’appréhension. En plus, on sait que Julie (Allemand) la trouve très facilement. Elle est toujours dans le contrôle et ne fera jamais le geste de trop." Et l’ailière Sarah Michel d’ajouter : "Elle est efficace dans tout ce qu’elle fait. Tout est juste, carré, propre. Elle porte cette équipe belge."

"Je vois juste les lay-up ratés"

La principale intéressée est, elle, à des kilomètres des considérations d’autrui à son sujet. Elle n’est d’ailleurs jamais totalement satisfaite de ce qu’elle réalise. "Je ne pourrai faire le point qu’après le tournoi. Cela se passe bien pour l’instant mais je suis plus du genre à voir le lay-up que j’ai loupé plutôt qu’un tir réussi. Je suis trop critique envers mes performances ? Certainement. Je suis perfectionniste mais ça me convient."