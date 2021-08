Gema Roman De Milena Busquets, traduit de l’espagnol par Robert Amutio, Gallimard, 140 pp. Prix 14,50 €, version numérique 11 €

En partant sur les traces d’une condisciple de classe, Gema, décédée de la leucémie à 15 ans, la narratrice du nouveau roman de Milena Busquets (Barcelone, 1972), qui est peut-être un peu l’autrice elle-même, offre de pénétrantes réflexions sur les souvenirs et l’amitié. Ses propres souvenirs, elle les confronte à ceux de Sandra, sa meilleure amie d’enfance, ainsi qu’à ceux de Beatriz et Marta, ses compagnes d’adolescence. Quand l’une se souvient des fêtes d’anniversaire (les sorbets à la framboise du père de Gema), les autres évoquent la messe des funérailles. Tout en plongeant dans le passé, ce livre est aussi un état des lieux de la vie actuelle et familiale de la protagoniste (on apprécie la façon dont elle tire le portrait de ses ados, tellement d’aujourd’hui, ainsi que l’angle sous lequel elle aborde sa nouvelle vie amoureuse,…) Obnubilée par sa tentative de se souvenir de la "dernière fois" où elle a vu Gema, la voilà qui nous invite à nous confronter à notre propre mémoire : ce dont l’on se souvient, ce que l’on oublie, ce qui nous échappe. M.-A.G.

Waterloo, mortelle plaine Policier De Francis Groff, Weyrich, collection "Noir Corbeau", 258 pp. Prix 18 €

Avec Francis Groff, on fait le tour de la Belgique. Après Morts sur la Sambre à Charleroi, Vade retro, Félicien ! à Namur et Orange sanguine à Binche, l’auteur belge (Charleroi, 1953) déploie la nouvelle enquête de Stanislas Barberian à Waterloo. Un crime atroce (comme souvent chez Groff) a lieu un week-end de la mi-juillet 2020, lors d’une reconstitution des combats de la Bataille de Waterloo alors que les autorités ont autorisé les rassemblements en extérieur à 50 personnes maximum. En 2015, il y en eut 6000 ; pour 2020, on en espérait 3000 mais le Covid est passé par là. Comme toujours chez Francis Groff qui a aussi été journaliste, réalisateur de documentaires pour la télévision et scénariste, le récit est vivant, documenté et ne manque pas d’emmener le lecteur sur de fausses pistes. Alors que l’on avait déploré le machisme suranné de Barberian dans Orange sanguine, on se doit de reconnaître que, cette fois, la compagne du détective n’est plus trop l’objet de commentaires sexistes. Elle joue même un rôle déterminant dans le dénouement de l’enquête. Même si, à l’une ou l’autre reprise, "chassez le naturel, il revient au galop". M.-A.G.

Histoire de Naples Histoire De Laurent Bolard, Fayard, 408 pp. Prix 24 €, version numérique 17 €

De sa fondation par les Grecs au VIIIe siècle av. J.-C. à nos jours, Laurent Bolard nous offre la plus riche et la plus complète évocation d’une ville à la fois séduisante et mystérieuse. Grand italianisant, il passe avec aisance de l’architecture à la démographie, de la menace du Vésuve au miracle de Saint Janvier, de ses problèmes économiques à sa passion pour l’art baroque au XVIIe siècle. L’ouvrage est d’autant plus utile que Naples où se croisèrent tant de cultures (Grecs et Romains, l’empereur germanique Frédéric II de Hohenstaufen, les Français de Charles d’Anjou, les Espagnols de Philippe II, la piété catholique, etc.) et que tant d’artistes illustrèrent, est une ville par trop méconnue. Cet ouvrage de référence enrichira donc toute bonne bibliothèque. J.F.