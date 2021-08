En Espagne, le lynx sauvé de l’extinction par l’élevage en captivité

Quatre bébés lynx ibériques dorment paisiblement contre le flanc de leur mère, Nota. Une scène touchante rendue possible par un programme de reproduction et d’élevage en captivité de cette espèce emblématique en Espagne, qui a frôlé l’extinction.

Le parc national de Doñana, gigantesque zone protégée du sud de l’Espagne, abrite le centre d’El Acebuche, l’un des cinq sites (quatre en Espagne et un au Portugal) créés dans les années 2000 pour élever le Lynx pardinus en captivité en vue de réintroduire ce félin tacheté dans son milieu naturel.

Victime du braconnage et de la raréfaction des lapins sauvages, base de son alimentation, l’espèce ne comptait plus que 100 individus en 2002 contre plus de 100 000 au début du XXe siècle et était alors "en danger critique" d’extinction, selon la "liste rouge" de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Mais les efforts des autorités et des ONG ont permis d’inverser la tendance grâce à la lutte contre le braconnage, la réintroduction de lapins dans la zone et surtout l’élevage en captivité. En 2020, pour la première fois, 1 100 individus ont été recensés.

L’animal aux longues oreilles pointues et aux épaisses moustaches blanches s’est multiplié en Andalousie et a fait son retour dans d’autres régions espagnoles dont il avait disparu (Estrémadure, Castille…) ainsi qu’au Portugal.

Dans un vaste parc fermé recréant leur habitat naturel, les lynx vivent et se reproduisent tandis que les soigneurs s’efforcent de les perturber le moins possible, pour éviter que les animaux ne s’habituent à la présence humaine. "La principale cause de mort [du lynx] en milieu naturel est liée aux activités humaines : ils sont écrasés, victimes du braconnage", donc "le moins d’interactions ils auront avec l’homme, le mieux cela sera", explique Antonio Rivas, coordinateur d’El Acebuche, pour qui le réseau de centres est une véritable "fabrique à produire des lynx".

En mars 2005, El Acebuche avait gagné son pari d’enregistrer sa première naissance en captivité : trois petits lynx ibériques dont deux ont survécu.

Les premières portées sont restées plusieurs années en captivité afin de donner naissance à d’autres lynx et d’éviter d’en capturer des sauvages. Mais à partir de 2011, la réintroduction en milieu naturel a commencé et jusqu’en 2020, 305 lynx ont été relâchés.

Mais malgré les très bons résultats de ce programme, l’UICN maintient le Lynx pardinus dans la catégorie "en danger" et WWF estime qu’il faudra dépasser les 3 000 individus pour considérer que le risque a disparu. (AFP)