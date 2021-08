En pratique

Quoi ? Vingt et un spectacles, 41 représentations, quatre créations, trois lectures et une causerie. L’édition 2021 du Royal Festival de Spa s’annonce riche et dense, avec du théâtre ( Chat en poche de Feydeau ; Avant la fin de Catherine Graindorge ;…), de l’humour ( Au suivant ! de Guillermo Guiz le 22 août au profit de sinistrés), des spectacles musicaux (Juke-Box Opéra de Paul Pourveur et Julie Mossay ; Mon père est une chanson de variété de Robert Sandoz et Adrien Gygax ;…), du jeune public, des lectures inédites et participatives, etc. en salles mais aussi en plein air ( Le dernier salut de Nicolas Buysse ;…).

Quand ? Du 10 au 22 août.

Programme complet et réservations au 087.47.57.04 ou sur www.royalfestival.be