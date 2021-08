"La course parfaite n’existe pas"

Karsten Warholm a-t-il réussi la course parfaite ? "La course parfaite n’existe pas", répond-il en souriant. Pour François Gourmet, l’entraîneur de Robin Vanderbemden et de Julien Watrin, "il peut peut-être gagner un dixième de seconde parce qu’il ne passe pas très bien deux haies. Mais réussir un chrono pareil alors qu’on commet une petite imperfection technique en dit long sur l’exploit. Franchement, c’est peut-être plus fort que ce qu’a fait Usain Bolt. Il a déjà fallu si longtemps pour descendre sous les 47 secondes ! Alors, 45.94, je n’ai pas les mots. Cela a été une course complètement folle. Je me demande même si les quatre premiers n’auraient pas leur place en finale du 400 m plat." Le chrono fou de Warholm l’aurait, en tout cas, placé devant 18 des 48 engagés sur le tour de piste. C’est tout dire. D.L., à Tokyo