Stellantis accélère. Londres s’appréciait de 0,34 % mardi, les marchés freinant leur progression sur des interrogations sur l’économie mondiale, tandis que Francfort lâchait 0,09 % et qu’Amsterdam prenait 0,25 %. Portée par les résultats de la Société générale et de Stellantis, la Bourse de Paris a pour sa part terminé en hausse de 0,72 % mardi, poursuivant son ascension de la veille qui l’a portée à son plus haut niveau depuis le début de l’année. L’indice vedette Cac 40 a gagné 47,91 points à 6 723,81 points. Il a atteint 6 749,88 points en milieu de journée, un plus haut en séance depuis le 11 septembre 2000. La veille, il avait nettement progressé de 0,95 %. À Francfort, l’action BMW a chuté de 5,16 % à 80,52 euros. Le constructeur automobile a affiché au deuxième trimestre un bénéfice net record mais prévenu que la pénurie de puces pèsera certainement sur le reste de l’année. (AFP)