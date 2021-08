Musical. Pendant toute cette année, nous avons été privés de fêtes. Alors, l’idée centrale de Flash Party est de les rattraper. "Entre baume au cœur et envolée joyeuse", ce spectacle se veut "en prise directe avec notre monde, avec la nécessité de se retrouver, de partager". Vecteurs de liens culturels, la musique et le chant agissent aujourd’hui, plus que jamais, comme des traits d’union. La compagnie Pop Up a donc imaginé un conte contemporain où le public retrouve l’ambiance de Noël, du Nouvel An, des anniversaires, des mariages… qui nous ont tant manqué. L’héroïne de Flash Party n’est pas épargnée par les embûches, mais, entre nostalgie et émotions, les fêtes reviennent toujours, fédératrices d’une énergie ludique et cathartique. Du jazz à la musique pop en passant par la chanson française, Flash Party promet d’être "un parcours coloré entre émotion, humour et énergie positive faisant appel à notre mémoire collective".

De Mireille Bailly, conçu et réalisé par Axel De Booseré et Maggy Jacot.

Du 17 au 20 août à 18 h 30 dans le Salon bleu. À partir de 10 ans.