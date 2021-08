Ismaël Debjani franchit un palier

Il est arrivé en zone mixte le torse nu et dégoulinant de sueur ainsi qu’un large sourire aux lèvres. Quelques minutes plus tôt, c’est sous une pluie battante qu’Ismaël Debjani avait remporté de manière autoritaire sa série (en 3:36.00). Pour lui, ça voulait dire beaucoup. Après cette victoire, il s’était frappé la poitrine du poing, histoire de montrer qu’il avait couru en patron.

"Elle fait du bien celle-là, s’exclame-t-il. À Londres et à Doha, je m’étais loupé. Je voulais montrer autre chose cette fois, me prouver à moi-même que je n’étais pas qu’un bon athlète des courses d’un jour. Je gagne une grosse série, avec du beau monde. Cela veut dire beaucoup, même s’il ne s’agit que d’un premier tour."

Cela signifie qu’il n’est pas si mauvais le matin. "Je redoutais l’heure de ma course. D’habitude, ça ne me réussit pas de courir aussi tôt. La veille, j’étais très nerveux. J’ai dû appeler mon psychologue et ma maman pour me rassurer. Et quand je me suis levé, j’étais fort fatigué. Moins de deux heures avant de prendre le départ, j’ai encore fait une petite sieste."

Demi-finale ce jeudi

Ce succès veut aussi dire que quelque chose a changé chez le Carolorégien de 31 ans. Aux Mondiaux 2017 et 2019, il n’avait pu s’extirper des séries.

"Je suis plus mûr qu’avant, plus serein. Je me suis dit de tout donner pour ne pas nourrir de regrets. Ce sera peut-être ma seule participation aux Jeux olympiques."

Elle va continuer jusqu’à jeudi, au moins, avec sa demi-finale. "Je ne voulais pas rentrer à la maison dès demain (ce mercredi donc) , glisse encore le détenteur du record de Belgique de la distance (en 3:33.06). Accéder à la finale va être une autre paire de manches. En demi-finales, il n’y a plus que les meilleurs."

Au vu de ce qu’il a montré ce mardi, il a bien sa place parmi eux.

D.L., à Tokyo