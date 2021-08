Karsten Warholm, l’Usain Bolt du 400 mètres haies

David Lehaire Envoyé spécial à Tokyo

Dans le monde des légendes vivantes, Usain Bolt occupe une place de choix. L’homme le plus rapide de tous les temps a placé ses records des 100 et 200 mètres à des hauteurs actuellement inégalables. Il regarde avec une certaine compassion les bolides d’aujourd’hui tenter de marcher sur ses traces. Mais le Jamaïcain n’est, désormais, plus seul sur sa planète. Karsten Warholm, guerrier venu du froid, l’y a rejoint. Et s’il n’aura sans doute jamais la même célébrité que le Caribéen, le Norvégien occupe, lui aussi, une place à part dans la caste des grands champions. À 25 ans, il a déjà réussi le grand chelem : champion d’Europe (2018), double champion du monde (2017 et 2019) et, maintenant, champion olympique.

Après avoir dépoussiéré le vieux record du monde de Kevin Young (46.78 en 1992) le 1er juillet dernier à Oslo (46.70), le Nordique l’a placé, ce mardi, à un niveau complètement insensé. Poussé dans ses retranchements par l’Américain Rai Benjamin, lui aussi largement sous les standards habituels des meilleurs spécialistes des haies basses (deuxième en 46.17), Warholm a été le premier à descendre sous les 46 secondes (45.94). Sidérant ! Il n’a, donc, mis que six centièmes de seconde de plus que Jonathan Sacoor, crédité la veille d’un 45.88 en demi-finale du 400 m… plat. C’est dire à quel point cet exploit est ahurissant alors que le thermomètre indiquait 36 degrés. "Je ne sais pas si c’est la plus grosse performance de l’histoire de l’athlétisme, mais c’est un honneur que l’on puisse penser ça", lançait le héros du jour.

Un modèle hybride de spikes

Elle ne s’explique pas (seulement) par le port de spikes nouvelle génération, Rai Benjamin étant le seul des trois médaillés à en être chaussé.

"Avec mes sponsors, nous avons travaillé à un concept original, mais je ne voulais pas que l’on me mette une trop grosse épaisseur entre la plante du pied et le sol", précise celui qui court avec des Puma EvoSpeed Future Faster +, un modèle hybride de spikes donc.

En revanche, la qualité de la piste a joué un rôle indéniable dans ces incroyables performances. Alison Dos Santos est allé chercher la troisième place en 46.72, soit 2 centièmes seulement de plus que l’ancien record du monde de Karsten Warholm. Rai Benjamin, médaillé d’argent, est même passé dessous avec ses 46.17.

Une piste spéciale

Depuis le début de ces Jeux, les chronos s’affolent. Six finalistes du 100 mètres féminin sont descendues sous les 11 secondes et les 9.80 de l’Italien Lamont Jacobs sur la ligne droite ont fait causer.

"Cette piste est exceptionnelle, confirme Warholm. Mais les gars qui courent dessus le sont également, je trouve."

L’usine Mondo Alba, basée dans la banlieue de Turin, a travaillé près de trois ans à la confection de cette piste. Différents types de caoutchouc ont été expérimentés avant d’incorporer trois granulés dimensionnels. La surface qui en a résulté permet une absorption des chocs et un retour d’énergie. "Un peu comme un trampoline, estime Sydney McLaughlin, spécialiste, elle aussi, du 400 m haies. Vous pouvez sentir le rebond. Certaines surfaces absorbent simplement votre rebond. Celle-ci le régénère et vous le rend."

Aussi volubile derrière les micros que rapide sur le tartan, Warholm avoue qu’il avait eu "un pressentiment", mais qu’il ne s’attendait pas à aller aussi vite. "Mon coach me répétait depuis quelque temps que je pouvais casser cette barrière [des 46 secondes]. Moi, j’aurais été très content avec un 46.4 ou même un 46.5."

N’allez pas en déduire qu’il ne s’imaginait pas réussir un tel chrono tôt ou tard. "Un jour, peut-être, mais pas cette année. Je voulais être champion olympique à tout prix. J’étais prêt à mourir pour ça (sic). C’était une obsession."

Et de conclure : "Si j’avais réussi un tel temps sans être médaillé d’or, ça aurait été une énorme déception. Mon chrono était moins important que le titre." Ce mardi, il n’a pas eu à choisir. "Si j’ai ouvert une nouvelle ère ? C’est possible. J’ai montré que c’était possible." Du moins pour lui…