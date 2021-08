"La Belgique n’est pas championne du monde par hasard"

À cause du coronavirus, les Australiens ont préparé les Jeux olympiques à l’écart du reste du monde. Ils ont affronté la Nouvelle-Zélande à plusieurs reprises, mais ils n’ont plus beaucoup croisé la route des nations européennes ou sud-américaines depuis plus de deux ans. Cette préparation inédite n’a pas trop déstabilisé les protégés de Colin Batch, l’ancien entraîneur des Red Lions.

"Nous avons eu une très bonne préparation, confirmait Jacob Whetton. Ne pas avoir joué face à des pays européens aurait pu être un inconvénient, mais nous avons vu beaucoup de leurs matchs."

À Tokyo, ils viennent d’écarter les Pays-Bas en quarts de finale et l’Allemagne en demi-finale. Désormais, ils se farcissent le troisième gros morceau européen.

"La Belgique possède une grande équipe qui n’est pas devenue championne du monde par hasard. Ces gars sont solides. Toute l’équipe est dangereuse." Tom Wickham insistait sur le titre des Belges. "Les Red Lions sont champions du monde, ce qui en dit long."

Shane McLeod et son staff auront du travail pour préparer la finale car ils n’ont plus de notes récentes sur l’Australie. "J’aurai plus de boulot, mais l’affiche sera très belle." Felix Denayer confirmait. "Nous ne les avons plus joués depuis longtemps", dit le milieu du Dragons.

Viser le clean-sheet

Le dernier duel entre les deux nations remonte aux 25 et 26 janvier 2020 à Sydney dans le cadre de la Pro League avec un partage (2-2) et un succès belge (2-4). La Belgique sortait d’un gros stage hivernal pour préparer les Jeux.

En finale, Vincent Vanasch s’est fixé un bel objectif. "Je veux enfin un clean-sheet. Au final, que ce soit les Australiens ou les Allemands ne changeait pas grand-chose. Il ne faut pas oublier qu’ils ne sont certainement pas ravis de nous affronter. Nous faisons peur. Nous avons les armes pour contrer le jeu des Australiens. Mon expérience m’a appris qu’une finale est un match à part. J’en ai joué beaucoup. Tout est toujours possible. Tu peux passer de 0-3 à 4-3. J’ai hâte de vivre ce gros match."

Th.V., à Tokyo