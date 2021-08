La classe politique fait barrage à la mise en examen de hauts responsables

Des proches de victimes repoussés à coups de bâton et gaz lacrymogène. C’est le traitement qui fut réservé aux manifestants venus dénoncer, le mois dernier, devant le domicile du ministre libanais de l’Intérieur, son refus d’autoriser l’interrogatoire d’Abbas Ibrahim, le puissant directeur de la Sûreté générale, par le juge Tarek Bitar chargé de l’enquête sur l’explosion du 4 août au port de Beyrouth.

Cette scène résume l’ampleur des ingérences politiques dans l’investigation visant à déterminer comment un important stock de nitrate d’ammonium a pu être stocké en plein cœur de la capitale de 2013 à 2020.

Obstruction "éhontée"

Des poursuites ont été lancées contre une dizaine de personnalités haut placées pour "potentielle intention d’homicide", "négligence et manquements". Aucun d’entre eux n’a encore été auditionné.

"Les autorités libanaises ont passé l’année écoulée à entraver de façon éhontée la quête de vérité et de justice des victimes", a affirmé lundi Amnesty International dans un communiqué.

En décembre dernier, Fadi Sawan, le premier juge en charge du dossier, avait réclamé l’inculpation du chef du gouvernement démissionnaire Hassan Diab et de trois anciens ministres. Cette première tentative s’était retournée contre son auteur. Respectivement anciens ministres des Finances et des Transports, et également tous deux députés, Ali Hassan Khalil, sous le coup de sanctions américaines, et Ghazi Zeaïter avaient obtenu que le magistrat, qu’ils accusaient de violer leur immunité parlementaire, soit dessaisi de l’enquête. Mais son remplaçant, Tarek Bitar, est revenu à la charge début juillet, élargissant les poursuites à de nouveaux individus, dont l’ex-ministre de l’Intérieur Nouhad Machnouk, l’ancien commandant en chef de l’armée Jean Kahwaji et Abbas Ibrahim, homme clé du renseignement libanais.

Un ultimatum des victimes

Le juge d’instruction est depuis confronté à une nouvelle levée de boucliers de la classe politique. Le Parlement, notamment, refuse de lever l’immunité des élus mis en cause. Mi-juillet, vingt-six députés ont signé une pétition estimant qu’il revenait, non pas à la Cour de justice, mais à la Chambre de mettre en accusation les anciens ministres. La classe politique "multiplie les manœuvres judiciaires en créant des conflits de compétences illusoires dans l’objectif de contourner l’enquête", observe Youmna Makhlouf, membre de l’ONG Legal Agenda.

La semaine dernière, l’ancien Premier ministre Saad Hariri a appelé à amender la Constitution pour "lever l’immunité" de tous les hauts responsables. "Une nouvelle stratégie dilatoire", selon l’avocate. "Dire que cette question relève de la Constitution est faux, martèle Youmna Makhlouf. La procédure est connue et nécessite tout simplement un vote de l’Assemblée." Lundi, lors d’une conférence de presse, les proches des victimes, qui devaient défiler ce mardi en tête du cortège organisé en commémoration de la tragédie, ont donné trois jours aux dirigeants libanais pour "lever l’immunité", menaçant ces derniers de "confrontation" si leur colère n’était pas entendue.Ph. de C-T, à Beyrouth