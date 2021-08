La commune condamnée à reconstruire le pont du Fourçon

Nouvelle victoire pour le collectif de riverains dans l’affaire de la démolition du pont du Fourçon sur l’ancienne ligne 115, à Braine-l’Alleud. Les opposants viennent d’obtenir gain de cause auprès du tribunal de première instance du Brabant wallon, qu’ils avaient saisi après que la commune eut entamé les travaux de démolition de ce pont en vue d’y faire passer la voirie multimodale (appelée aussi contournement ouest). Le tribunal a jugé illégal le permis d’urbanisme octroyé par le fonctionnaire délégué en 2018.

Au début du chantier en novembre 2019, le collectif Braine Autrement avait introduit une procédure de référé en extrême urgence devant le tribunal de première instance du Brabant wallon pour faire stopper les travaux. Et bien que le pont ait été démoli entre-temps, le tribunal avait ordonné la suspension du chantier. Estimant être dans son droit, la commune est allée en appel contre cette décision mais elle a à nouveau été déboutée en mars dernier. On attendait encore une décision sur le fond du dossier et elle est tombée il y a quelques jours.

Dans son jugement, la présidente du tribunal estime que la commune a bel et bien saucissonné son projet de voirie multimodale, dont la zone d’activité économique à créer et la passerelle à construire sont indissociables. "Chaque étape est le préalable de la suivante et ne présente aucun intérêt sans elle, peut-on lire. L’interdépendance fonctionnelle des projets et leur proximité géographique imposaient la réalisation d’une seule étude d’incidences, d’une réunion d’information préalable et une enquête publique portant sur le projet dans son ensemble." À cet égard, le tribunal juge que le permis d’urbanisme de 2018 est frappé d’illégalité.

La commune est condamnée à reconstruire la passerelle à l’identique et à payer des astreintes par jour de retard, avec un maximum de 30 000 euros. Elle est aussi condamnée à 15 000 euros de préjudice moral pour ne pas avoir fourni les documents demandés par les plaignants.

La commune ira en appel

Du côté des opposants, on se félicite de cette issue favorable dans un dossier de longue haleine. "À chaque fois qu’on a saisi la justice, elle nous a donné raison, se réjouit Bernard Lemercier, du collectif Braine Autrement. On est très confiants et rassurés par rapport à l’attitude de la justice face à des comportements pas très fair-play de la commune. Le tribunal a même souligné le préjudice moral subi suite aux refus de la commune de donner un accès transparent aux dossiers. C’est une énorme baffe pour la commune, ce jugement dépasse nos espérances."

Étonné par cette décision, l’échevin des Travaux et de la Mobilité annonce quant à lui que la commune fera appel de cette décision. "J’ai été étonné du premier jugement, lorsqu’on nous a fait stopper les travaux, reconnaît Henri Detandt. Un tribunal civil n’est pas compétent pour juger la légalité d’un permis, c’est le rôle du Conseil d’État. Lorsqu’on a obtenu le permis en 2018, personne ne l’a contesté mais on nous a arrêtés. Je vais de surprise en surprise."

La commune n’introduira pas de permis pour la reconstruction de la passerelle et attendra la décision de la Région pour le projet de voirie multimodale, qui prévoit la construction d’un pont de 18 mètres. Il s’agit toutefois d’aller vite puisque les subsides européens promis pour le financement de la route (6,5 millions d’euros, soit 40 % du coût total) ne seront octroyés que si le chantier démarre avant fin 2023.Sarkis Geerts