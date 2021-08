La Journée

À Bruxelles, les chiffres ne tiennent pas compte des binationaux vaccinés ailleurs

Les chiffres portant sur le nombre de personnes vaccinées dans la capitale sont un peu sous-évalués en raison de la présence d’une population binationale, a indiqué mardi la responsable du service d’inspection de l’hygiène de la Cocom, Inge Neven.

Actuellement, tout en continuant à progresser dans ce domaine, la Région bruxelloise présente un retard en pourcentage de vaccination par rapport aux deux autres Régions. Mais, analyse Inge Neven, "nos chiffres de vaccination sont un peu sous-évalués du fait de la présence de 35 % de la population qui dispose d’une double nationalité. Beaucoup de ces personnes ont été vaccinées dans d’autres pays et peuvent faire valoir cette vaccination si le produit est reconnu par l’Agence européenne des médicaments". La responsable du service d’inspection de l’hygiène a toutefois souligné que les binationaux peuvent aussi mentionner leur vaccination avec un autre produit car certains pourraient encore être validés ultérieurement. La Cocom les invite par conséquent à contacter leur médecin traitant pour se faire enregistrer. "On pourrait avoir 4 ou 5 % de cette population qui est déjà vaccinée, sans que nous le sachions, mais je ne mettrais pas ma main au feu pour certifier ce chiffre", a-t-elle nuancé, précisant que les informations à ce propos remontent à la Cocom via le call center et via les communes.

Verlinden espère le retour des petites fêtes le plus rapidement possible

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) étudiera d’ici la fin du mois la possibilité de réorganiser de petites fêtes dans des circonstances les plus "normales possible. Nous devons voir comment permettre l’organisation de petits événements sans trop de règles, sans masques, sans distances et sans avoir à jongler avec des chiffres", a-t-elle déclaré dans De Ochtend sur les ondes de la VRT. Il s’agit d’événements tels que des fêtes de mariage ou de baptême, que "l es gens attendent avec impatience". Une date précise pour un prochain Comité de concertation n’a toutefois pas encore été communiquée. Annelies Verlinden n’est pas spécialement favorable à l’utilisation du Covid Safe Ticket - réservé aux personnes qui ont un test PCR négatif de maximum 48 heures, qui sont vaccinées depuis deux semaines ou qui peuvent prouver une guérison du Covid - pour des événements de plus petite envergure comme des mariages ou des communions. "Il est temps de permettre un retour à des activités dans des conditions normales", poursuit la ministre, qui estime que cette question doit être évaluée d’ici la fin du mois.

Les villes de Looz et de Tongres veulent fusionner pour le 1er janvier 2025

Les villes de Looz et de Tongres veulent fusionner le 1er janvier 2025. L’opération en fera la quatrième entité du Limbourg. Les deux collèges échevinaux actuels ont confirmé l’information mardi en conférence de presse. Les collèges des bourgmestres et échevins des deux communes ont approuvé le principe du plan de fusion. Fin août ou début septembre, la fusion sera concrètement présentée aux deux conseils communaux. Il s’agit d’une fusion entre deux villes - avec deux noyaux urbains et 30 arrondissements -, ce qui signifie qu’elle deviendrait la plus grande ville centre-régionale de la province, devant Saint-Trond et après Hasselt et Genk. Le nom de la nouvelle ville n’a pas encore été annoncé.