La nostalgie des blattes

Duo. Elles sont deux vieilles peaux, les "dernières vieilles authentiques" dans un monde devenu complètement aseptisé : ni blatte ni grain de poussière. Tout est zéro défaut, botoxé, lissé, gommé. Dinosaures d’un temps révolu, elles font l’objet de visites comme dans une foire aux monstres ou un musée. Mais, ce jour-là, aucun visiteur… Elles vont alors s’examiner l’une l’autre, se juger pour finalement se reconnaître et s’aimer. Écrit par Pierre Notte, le texte se veut drôle et poétique, brassant les thèmes de l’amour, la solitude, la décrépitude et la mort. Cette pièce réunit sur scène deux Julie : Julie Lenain (Théâtre en Liberté et Théâtre de la Chute) et Julie Duroisin (Galeries, Varia, TTO). C’est avec un besoin de s’accomplir en-dehors des sentiers battus que l’une et l’autre ont accepté de porter ce projet. Créé en 2020, il arrive enfin sur la scène de Spa.

De Pierre Notte, mis en scène par Hélène Theunissen.

Les 10 et 11 août à 21 h au Théâtre Jacques Huisman.