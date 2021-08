La nouvelle vie de Val-Dieu grâce au tourisme

L’abbaye s’est remise du départ des derniers moines en 2001. Bières et fromages lui ont donné de la notoriété.

C’était le 21 mars 2001. Un mercredi. Une date qui résonne encore comme "un coup de massue pour la religion", selon les termes de Michel Gilsoul, recteur de la Communauté chrétienne du Val-Dieu.

Ce jour-là, les trois derniers moines encore présents à l’abbaye du Val-Dieu quittent les lieux, refermant une page ouverte près de huit siècles plus tôt. "Depuis sa création en 1216, il y avait toujours eu des moines cisterciens à l’abbaye, sauf entre 1794 et 1844 lorsque les moines s’étaient réfugiés à la frontière" à la suite de la Révolution française. Le lieu est ensuite à l’abandon, mais revit avec le retour d’un moine survivant de la communauté chassée un demi-siècle plus tôt.

Communauté chrétienne

La religion n’a toutefois pas déserté les murs de l’abbaye. "Les cisterciens n’ont pas laissé tomber Val-Dieu", poursuit Michel Gilsoul. L’abbaye dépend de la communauté cistercienne installée à Lerins, en face de Cannes. Elle a confié en 2002 la gestion spirituelle de l’abbaye à une communauté, la Communauté chrétienne du Val-Dieu, une ASBL propriétaire des lieux même si les cisterciens de Lerins ont toujours leur mot à dire.

"C’est une communauté d’hommes et de femmes qui se définissent comme chrétiens. Pour qu’il y ait toujours une âme dans l’abbaye, il y a des gens qui y vivent et qui y prient", poursuit Michel Gilsoul, lui-même diacre. "Six personnes ont le statut de communautaires, dont certaines vivent ici."

Le site s’est toutefois mué au fil du temps en haut lieu touristique, que ce soit pour l’abbaye et son parc ou pour sa localisation idéale aux confins d’Aubel, de Dalhem et de Herve. Les possibilités de balades à pied dans la réserve naturelle de 7,5 hectares ou de randonnées à vélo sont nombreuses depuis les parkings de l’abbaye.

Le parc, d’accès gratuit, situé derrière l’abbaye, renforce le côté havre de paix de l’endroit. Peuplé d’arbres remarquables, l’endroit est classé monument historique. Ce parc appartenait au propriétaire du château contigu à l’abbaye. Le lieu a été racheté en 1974 pour être intégré à l’abbaye. Ce sont des bénévoles qui l’entretiennent. De toute beauté.

Il y a donc du monde à Val-Dieu. "La croissance a été exponentielle au cours des dix dernières années. Pourquoi ? Les visiteurs ont entendu parler de la bière et du fromage de Val-Dieu", reconnaît-il.

Délice des moines

La brasserie, justement, s’était installée en 1997 dans les bâtiments de l’abbaye, produisant l’une des rares bières d’abbaye à être brassées au sein d’une telle enceinte. La brasserie verse des royalties, de même que la fromagerie de Herve qui produit les fromages de Val-Dieu, comme le Délice des moines, le bien nommé.

"Le coût de l’entretien des bâtiments est très lourd", reconnaît Emeline Gilliquet, directrice de l’ASBL. "Ce sont les royalties qui nous permettent de faire face à ces dépenses. Sans ces rentrées, nous ne pourrions pas entretenir l’abbaye. Nous essayons aussi de soutenir sur le long terme des œuvres locales."

Ces royalties sont la première source de revenus de l’abbaye, grâce notamment à la belle performance des ventes des bières de Val-Dieu. La brasserie devrait doubler cette année ses ventes par rapport à 2015 et elle nourrit la même ambition de croissance sur les cinq prochaines années.

À côté de la vente de quelque 50 000 cierges, les visites guidées de l’abbaye et de la brasserie (à partir de 12 euros, avec dégustation de deux bières) sont le deuxième poste de financement de l’abbaye. "C’est en temps normal environ 20 000 visites sur l’année", poursuit Emeline Gilliquet. Ce sont des Belges, bien entendu, mais aussi de nombreux Allemands et Néerlandais, Aubel étant en effet très proche de la zone frontalière. Le réfectoire date par exemple de 1702.

Ennemi public

Les téléspectateurs de la série Ennemi public de la RTBF seront un peu en terrain connu puisque le cloître, la bibliothèque ou les bureaux ont été des lieux de tournage. C’est aussi un lieu de location, que ce soit pour des unités pastorales, pour du team building ou encore des séminaires d’entreprises.

Le magasin, rénové, est un passage obligé de nombreux visiteurs. Il vient d’être rénové. Vous y trouverez bières, fromages et un important espace d’ouvrages religieux. "Tout doit cohabiter." C’est toutefois les ventes de bières qui représentent 40 % du chiffre d’affaires, devant les fromages, 20 %.

Comme de nombreuses abbayes, Val-Dieu accueille un établissement, Le Casse-Croûte. Il est en location-gérance, mais avec obligation d’être ouvert sept jours sur sept. "Nous voulons éviter qu’il ne soit ouvert que les jours de grosse affluence." Le Moulin du Val-Dieu, situé en face de l’abbaye, est quant à lui un établissement privé.

"La base de la vie reste la spiritualité. Nous demeurons dans le contexte d’une communauté religieuse qui vit sur le site", enchaîne Emeline Gilliquet. Pas de musique, donc, au Casse-croûte. Plus globalement, "il y a des choses que je ne veux pas faire même si cela rapporterait ou pourrait rapporter beaucoup d’argent".

L’approche reste mesurée. "Ici, on construit pour les cinquante prochaines années. Les cisterciens nous apportent justement une pluralité tout à fait différente."

Comme dans un monastère

L’abbaye reste donc avant tout un lieu de culte. La basilique est ouverte de 7 h 30 à 20 heures. "Les gens savent qu’ils peuvent venir prier. Ils savent aussi qu’il y a eucharistie le dimanche à 11 heures", évoque Michel Gilsoul. Val-Dieu est un site de pèlerinage à saint Bernard, qui a rejoint en 1112 l’ordre cistercien fondé en 1098 à Citeaux.

Pour les membres de la communauté, la vie est d’ailleurs rythmée par la cloche, "comme dans un monastère", sourit Michel Gilsoul, qui s’excusera d’ailleurs pour aller prier. À raison de trois fois par jour.

P.D.-D.