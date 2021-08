La pénurie de talents va s’accentuer, les jeunes vont en profiter

Les entreprises de la zone euro font face, on le sait, à quelques contretemps dans le redémarrage de la production post-Covid. Elles doivent faire face non seulement aux goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, à la hausse des prix des matières premières, mais aussi à une pénurie de travailleurs. L’agence Bloomberg le notait en début de semaine, reprenant une étude du bureau spécialisé IHS Markit, les entreprises de la zone euro embauchent actuellement à un rythme record pour faire face à l’afflux de commandes, notamment en Allemagne et en Autriche.

Chez nous, retient encore Bloomberg, la confiance dans les perspectives économiques est au plus haut depuis 1985, tendance confirmée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE). Et cela alors que la menace épidémique reste bien présente, avec le risque de fermetures localisées, avec un fort ralentissement dans une partie des pays de l’Asie du Sud-Est, provoqué par l’apparition du nouveau variant du virus.

Les employeurs belges recrutent

La situation du marché de l’emploi n’a rien de surprenant. En juin dernier, le Baromètre de ManpowerGroup, le spécialiste des ressources humaines, évoquait déjà une accélération estivale du rythme des embauches en Belgique, expliquant que 83 % des employeurs belges éprouvaient déjà des difficultés à remplir les postes vacants. Une situation jamais vue depuis quinze ans ! Un quart des 567 employeurs interrogés par ManpowerGroup annonçaient leur intention de renforcer les effectifs alors que 11 % d’entre eux prévoyaient de les réduire, portant la prévision nette d’emploi à +13 %, en hausse pour le quatrième trimestre consécutif. Plus de la moitié (55 %) estimait que le rythme des embauches devrait retrouver son rythme d’avant la pandémie avant la fin du mois de janvier 2022.

"Les employeurs des trois régions du pays font face à des pénuries de main-d’œuvre jamais observées auparavant", estimait il y a un gros mois Philippe Lacroix, Managing Director de ManpowerGroup BeLux. Est-ce là une perspective sympathique pour les jeunes au sortir des études ? Pour Jonathan Penninckx, responsable des équipes de recrutement chez ManpowerGroup pour Bruxelles et le Brabant wallon, c’est certainement le cas. "Nous avons une demande de talents qui grandit de la part de nos clients. Chaque jour, nous avons des commandes, tout comme nos concurrents, mais nous n’arrivons pas à répondre à cette demande."

Un environnement enthousiasmant

Le choc de la crise sanitaire et l’émergence de nouvelles formes de travail ont-ils servi de révélateurs aux entreprises ? Apparemment, c’est le cas. "En effet, nos clients savent que la recherche de la perle rare à tout prix leur fait perdre beaucoup de temps. Les employeurs ont donc compris qu’aujourd’hui il faut cesser de proposer une fonction, mais qu’il faut attirer les jeunes avec la perspective d’un parcours professionnel, une évolution, des formations. Pour les jeunes aussi, il y a là un défi : celui de ne pas faire la fine bouche, d’accepter d’entrer par la petite porte, de demander des formations à l’employeur, d’apprendre, pour arriver à la fonction souhaitée. Il faut d’abord viser un secteur dans lequel on s’identifie, puis suivre une trajectoire, faire évoluer son employabilité."

Jonathan Penninckx assure que chez ManpowerGroup "on suit les candidats au fil du temps et on essaie de les aider à s’adapter, à apprendre et à évoluer". Dans le métier, nous explique encore Jonathan Penninckx, on souhaite que les employeurs prennent plus en compte les soft skills, soit l’esprit et le comportement des candidats, et qu’ils les aident à développer les hard skills, soit les compétences étudiées, validées par des diplômes ou des certificats.

Tous les secteurs embauchent

Ce spécialiste de l’emploi nous explique que tous les secteurs d’activité sont en recherche de personnel jeune ou moins jeune, que ce soit dans les activités techniques, la logistique, l’informatique, la production manufacturière, la vente, le marketing ou le back office. "Je veux donner un message très positif aux jeunes en recherche d’emploi. Même à ceux qui viennent de décrocher leur diplôme en juin. Certes, le recrutement est un peu au ralenti cet été, parce que dans le secteur aussi les gens ont voulu profiter des vacances après avoir manqué celles de l’année passée, mais le marché va reprendre son rythme dès la rentrée !"

Patrick Van Campenhout