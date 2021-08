Lancia et Alfa Romeo deviendront 100 % électriques en 2026 et 2027

Lancia deviendra 100 % électrique en 2026 dans le monde et Alfa Romeo en 2027 sur ses principaux marchés, a annoncé mardi la maison mère des marques italiennes, Stellantis.

Alfa Romeo sera électrique en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, a précisé la direction du groupe lors de la présentation des résultats semestriels. Le groupe prépare également la relance de Lancia, qui ne proposait plus qu’un modèle unique et en Italie seulement. La troisième marque premium du groupe, la française DS, ne lancera elle aussi que des véhicules électriques à partir de 2024.

Stellantis, le groupe issu de la fusion début 2021 de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler, place ses marques premium parmi les premières à prendre le virage 100 % électrique, face à Jaguar qui prévoit la grande bascule en 2025 et Volvo en 2030.

Rentabilité record

Le groupe compte doubler le nombre de voitures 100 % électriques dans ses gammes en deux ans, passant de 11 à 22 modèles, a souligné le directeur général du groupe, Carlos Tavares.

Stellantis a annoncé en juillet la construction de sa troisième usine de batteries, en Italie, et la transformation de son site britannique d’Ellesmere Port en usine de voitures électriques.

Stellantis a, par ailleurs, fortement rebondi au premier semestre, affichant une rentabilité record malgré la pénurie de semi-conducteurs. Le groupe a annoncé un bénéfice net de 5,9 milliards d’euros, alors que FCA avait enregistré de très lourdes pertes début 2020, avant la fusion. "Nous avons eu un très bon semestre en termes de marges comme de ventes", s’est félicité le directeur financier du groupe, Richard Palmer. (AFP)