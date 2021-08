"L’Australie ressemble à la Belgique"

1 "Une superbe affiche"

"Nous aurons droit à une belle finale qui opposera les deux meilleures équipes du tournoi. L’Australie et la Belgique ont achevé la phase de poule à la première place. En plus, elle oppose deux continents différents."

2 "Deux équipes avec le même ADN"

"L’Australie est l’équipe qui nous ressemble le plus au niveau du jeu et de l’engagement physique. La Belgique s’est inspirée de l’Australie avec Colin Batch et Adam Commens. Notre adversaire est un rouleau compresseur qui presse haut et rapide. Comme nous. Les Australiens veulent garder la balle. Comme nous. Ils ont des gars malins qui cherchent à innover et qui réfléchissent sur le terrain. Comme nous. Je ne serais pas surpris qu’ils trouvent une astuce pour contrer le pc d’Hendrickx. Ils sont complets, techniques et propres. Comme nous."

3 "Pas l’Australie de 2014"

"Il faut aussi dire que ce n’est pas la grande Australie de Knowles en 2014. L’équipe est en phase de reconstruction avec quelques nouveaux jeunes. Le noyau n’a donc pas l’expérience de grands matchs avec de grandes victoires ou défaites. Cela peut être un atout. Nous avons grandi ces cinq dernières années."

4 "Le Covid a influencé"

"L’Australie a peu joué face aux pays européens ces deux dernières années à cause du Covid. Les Australiens viennent de battre les Pays-Bas et l’Allemagne. Ils vont sûrement regarder les images de l’Euro, ce qui est positif. Ils ont quand même les sept matchs aux JO aussi."

5 "En grande confiance"

"Les Red Lions sortent avec un super bon feeling de leur demi-finale contre l’Inde. Ils sont toujours dans un flow très positif. Ils ont pris un maximum de confiance. Même menés par l’Espagne et l’Inde, ils ont bien réagi en restant calmes. Tu sens que tout le groupe est serein."

6 "Boon ou Briels ?"

"Shane McLeod dispose de ses 18 joueurs prêts à jouer la finale, ce qui est précieux. Je me demande s’il choisira Briels ou Boon. Thomas a bien joué en demi. Tom a des stats moins favorables, ce qui est normal vu qu’il revient de blessure."