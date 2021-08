Le blockbuster, une arme de divertissement massif

Il y a tout juste soixante ans, la revue Variety imprimait pour la première fois un mot qui allait faire recette : "blockbuster" qualifie en 1951 la vocation commerciale du péplum Quo Vadis.

Ce néologisme a été forgé dix ans plus tôt, pendant le Blitz sur Londres. Il désigne alors une bombe capable de souffler (to bust) un pâté de maisons (block). Comparer un film à une superbombe en pleine guerre froide est audacieux. Mais résume la finalité des superproductions : écraser la concurrence.

Dans les années 1950, les studios d’Hollywood sont en pleine surenchère de spectacle alors que la télévision provoque une attrition de la fréquentation des cinémas. Il faut désormais produire plus grand, plus spectaculaire, pour gagner gros ("Make them big, show them big and sell them big").

Cette guerre des écrans s’appuie sur de nouveaux formats tels le Cinerama, le CinemaScope ou le relief destinés à redonner au grand écran sa primauté sur le petit. L’innovation technique va jalonner l’histoire des blockbusters.

La guerre des chiffres, aussi. Ceux-ci comptent dans les conseils d’administration. Pour masquer la baisse des entrées, on ne parle plus de nombre d’entrées mais de recettes - le fameux box-office (ou billetterie en français). L’augmentation du prix du billet couplée à l’inflation occulte les pertes en spectateurs. Mais les budgets qui enflent menacent l’équilibre en cas d’échec commercial.

La chute de l’empire du péplum

Dans les années cinquante, les péplums sont le fer de lance de la politique du grand spectacle. La Tunique, premier film en CinemaScope, franchit en 1953 le cap symbolique des cinq millions de dollars de recettes (cinquante millions de dollars actuels), somme considérable à l’époque.

La revue Variety désigne 1953 comme "l’année des blockbusters". Un an et demi après, quelque trente films ont égalés le score de La Tunique. La surenchère des budgets commence et, avec elle, les prises de risque.

Dont acte. Dix ans après, Cléopâtre manque de couler la 20th Century Fox. Ce film pharaonique, au propre et au figuré, est "conçu dans l’urgence, tourné dans l’hystérie et achevé dans une panique aveugle", résumera Joseph L. Mankiewicz, producteur et réalisateur appelé pour sauver l’entreprise.

Ses 31 millions de dollars en font le film le plus cher de l’histoire. Ajusté à l’inflation, il coûterait en 2021 près de 273 millions de dollars, plus que le dernier Avengers.

Cléopâtre reflète les dérives du star-system : le tournage est pollué par les paparazzis qui traquent Liz Taylor et Richard Burton, en pleine relation adultère et sulfureuse.

Le film est éreinté par la critique internationale. Il rapporte 40 millions (350 millions en 2021), mais décompte fait de son budget marketing, le film est déficitaire. C’est la chute de l’empire du péplum.

La même année, un film au budget vingt fois plus modeste engrange deux fois plus de recettes : Bons Baisers de Russie, deuxième aventure de James Bond au grand écran. La franchise lance le film d’action moderne, avec cette dernière pour unique carburant.

Le troisième opus, Goldfinger (1964), inaugure le placement de produits et les produits dérivés. Malgré sa violence et sa sexualité latente, la série touche le jeune public qui veut voir à l’écran les jouets-gadgets qu’on lui vend. Le merchandising fait la pub du film et double la mise.

La dernière mélodie du bonheur

En 1965, La Mélodie du bonheur, comédie musicale de Robert Wise avec Julie Andrews, marque à la fois l’apogée et le chant du cygne du blockbuster du vieil Hollywood. Ses recettes franchissent la barre des cent millions de dollars (l’équivalent d’un milliard de dollars de 2021, seuil qui ne sera franchi en dollars courants qu’en 1998 par Titanic).

La Mélodie du bonheur domine le box-office mondial pendant six ans. Cette longévité cache une impasse : à force de répéter les mêmes recettes, Hollywood les épuise et le public se lasse. Quand Robert Wise tourne un autre musical avec Julie Andrews, Star ! (1969), c’est un flop.

Hollywood entame trois années de déficit. À l’orée des années septante, l’inflation des budgets se cumule à une fréquentation anorexique. Les 80 millions d’entrées hebdomadaires de 1946 ont chuté à 17,5 millions en 1971. Cinq des sept grandes majors affichent des pertes. Quatre (Universal, United Artists, Warner Bros et Paramount) sont rachetées par des conglomérats industriels.

Une nouvelle génération des cinéastes veut réinventer un système moribond. Elle rêve de récits plus dynamiques, modernes, avec des visages jeunes auxquels leurs contemporains s’identifieront.

On les regroupera sous l’intitulé de Nouvel Hollywood. Francis Ford Coppola amorce la transition en signant une comédie musicale. Symboliquement, c’est la dernière de l’étoile du genre, Fred Astaire. Le mal nommé La vallée du bonheur (1968) est un échec. Mais à sa suite, le blockbuster va muer en arme de divertissement massif.

Alain Lorfèvre