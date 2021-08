Le Brexit et le Covid bouleversent le monde du travail britannique

Tristan de Bourbon Correspondant au Royaume-Uni

Les employeurs britanniques vivent des temps perturbés. Aux bouleversements engendrés par le Covid-19 s’ajoutent les premiers effets du Brexit. Une simultanéité explosive : de nombreux secteurs manquent massivement de main-d’œuvre. Le nombre d’emplois disponibles en ligne enregistre une hausse de plus de 40 % depuis le dernier trimestre 2019 dans cinq des douze régions et nations du pays, a révélé une étude réalisée par la société Adzuna. Sur les 27 catégories d’emplois proposés en ligne, six sont en hausse de plus de 50 % : la manufacture, la construction, les transports/logistique, la maintenance, les ressources humaines et l’aide à domicile. Sans prendre en compte les absences déjà remarquées dans les services, en particulier l’hôtellerie-restauration.

Inquiétude chez les employeurs

Pour la firme KPMG et la Confédération du recrutement et de l’emploi, la situation est grave : le nombre de travailleurs disponibles a plongé en juin plus rapidement que jamais depuis 1997. Au début du mois, la Chambre de commerce britannique a indiqué que 70 % de ses adhérents désireux d’embaucher avaient eu du mal à trouver des employés.

Aux yeux de Michael Saunders, économiste à la Banque d’Angleterre et membre de son comité de politique monétaire, le Brexit et la pandémie sont responsables de cette situation. "Il y a eu un flot important de départs de citoyens européens depuis la fin 2019, ce qui a réduit l’offre de main-d’œuvre", a-t-il précisé lors d’un récent discours. "Les changements de comportement peuvent aussi affecter l’offre de main-d’œuvre dans certains secteurs. Par exemple, des gens peuvent hésiter à travailler face à des consommateurs par crainte pour leur santé ou à cause du risque d’être obligés de s’isoler s’ils entrent en contact avec quelqu’un qui a été testé positif." Le nombre d’employés à la recherche d’un emploi a également atteint son plus bas niveau depuis vingt-cinq ans. En pleine pandémie, la priorité est à la stabilité.

Depuis un an et demi, entre 500 000 et 1,3 million de citoyens de l’Union européenne ont quitté le Royaume-Uni. L’Association du transport routier en a vu les conséquences directes : un manque de 100 000 conducteurs de camion en raison du départ de nombreux Européens de l’Est. Environ 60 000 en raison du Brexit et 40 000 suite à la pandémie. "Ils sont rentrés chez eux et, depuis, ils ne veulent plus revenir, vu qu’ils peuvent gagner autant en Allemagne, en France ou en Pologne", a expliqué à la BBC Dan Gray, le directeur commercial de Willmotts Transport.

Cette situation guère réjouissante a empiré ces dernières semaines en raison de la dernière vague liée au variant Delta. Lors de la semaine du 15 au 21 juillet, 1,2 million d’Anglais et de Gallois ont dû s’isoler après avoir été prévenus par la NHS App (l’application mobile du système de santé), par SMS ou par email qu’ils avaient été cas contacts, en plus des 307 758 nouveaux cas positifs.

Les effets immédiats du rebond de la pandémie ont affecté les principales chaînes de supermarchés, incapables de trouver assez de chauffeurs disponibles pour les livraisons, et des employés en magasin ont également été touchés. Outre la nécessité d’avoir recours à des milliers de travailleurs temporaires, certains ont dû se résoudre à fermer temporairement quelques enseignes.

Forte hausse des salaires

Ces bouleversements et ce manque de main-d’œuvre, à court et moyen termes, ont coïncidé avec une hausse immédiate et forte des salaires dans certains secteurs. John Cook, le directeur opérationnel de la compagnie de transports Wrings, a ainsi expliqué à la BBC avoir augmenté ses tarifs horaires de 25 %. "C’est beaucoup d’argent pour garder nos chauffeurs et attirer de nouveaux employés. Nous avons dû augmenter nos tarifs en conséquence." Une hausse visiblement répandue dans son domaine.

Ce n’est pas le seul. Le groupe de recrutement Robert Walters a en effet enregistré des résultats records en raison de "la guerre pour les talents qui a actuellement lieu. Une hausse significative des salaires est en train d’apparaître à travers un certain nombre de marchés alors que les organisations se battent pour attirer et garder leurs talents clés." Et en particulier à Londres dans la finance, le droit et les technologies.

Ce phénomène est évidemment une aubaine pour les employés, d’autant plus que les salaires dans de nombreux secteurs ont mis dix ans pour retrouver au Royaume-Uni leur niveau d’avant la crise de 2008. Mais tout le monde ne se veut pas serein. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a indiqué dans un discours au début du mois de juillet que cette pression sur les salaires pourrait à son tour faire croître les prix. Or une inflation trop rapide serait, à ses yeux, un réel danger pour la reprise économique du pays post-Covid.