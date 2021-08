Le choix de Lily

Blackbird Drame familial De Roger Michell Scénario Christian Torpe Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Lindsay Duncan, Bex Taylor-Klaus, Rainn Wilson,… Durée 1h38

Lily (Susan Sarandon) et son mari Paul (Sam Neill) attendent leurs enfants pour un week-end en famille. Jennifer (Kate Winslet), l’aînée, arrive avec son mari et leur fils de 15 ans, suivie d’Anna (Mia Wasikowska), la cadette, venue avec Chris (Bex Taylor-Klaus), sa compagne. Est aussi présente une vieille amie du couple, Liz (Lindsay Duncan).

Un week-end comme un autre ? Pas vraiment. Il y a la mésentente entre Jennifer, façade de mère et épouse parfaite, et Anna, qui s’estime mal aimée.

Personne n’attendait Chris, que chacun apprécie pourtant. Jennifer voit d’un mauvais œil la présence de Liz. Paul tente d’apaiser chacun. Michael essaie de détendre l’atmosphère avec ses anecdotes insipides…

Mais la véritable ombre qui plane sur ces retrouvailles est la décision qu’a prise Lily, atteinte d’une maladie dégénérative incurable.

Son choix divise et suscite encore des réactions de la part de ses filles. Il fait aussi ressortir des blessures, des secrets, des non-dits.

Honnête et habile faiseur (de Coup de foudre à Notting Hill, 1999, à The Duke, 2020), Roger Michell affectionne aussi les drames familiaux (The Mother, Un week-end à Paris, My Cousin Rachel). Blackbird ne fait pas exception, remake américain d’un film danois (Stille hjerte de Bille August, 2014).

Sur le papier, le scénario accumule quelques clichés. Sarandon en matriarche ex-soixante-huitarde et fumeuse d’herbe, fière qu’un de ses rejetons soit gay ; le mal-être de la cadette (dont la rébellion semble s’exprimer via son homosexualité) ; La (f)rigidité de l’aînée.

Même le choc des générations inversé (les aînés sont plus progressistes que leurs (petits-)enfants) est devenu poncif.

Sur un sujet encore polémique pour certains, Blackbird évite la complexe question éthique pour se concentrer sur l’intime.

La sincérité des sentiments déployés manque peut-être d’une once d’ironie ou de causticité - que Michell a su distiller dans d’autres films - pour atténuer certaines lourdeurs (le deuxième secret révélé, téléphoné et vite expédié).

Lorsque Lily demande à chacun de passer un dimanche comme un autre "en lisant les journaux, en boursicotant ou en écrivant une pièce de théâtre", c’est évidemment du second degré, surtout dans la bouche de Sarandon. Mais il survient un peu tard pour rééquilibrer l’ensemble.

Ces faiblesses sont compensées par l’alchimie entre les comédiens et l’émotion qu’ils dégagent. Susan Sarandon et Lindsay Duncan, notamment, parviennent à transcender des situations ou des scènes archi-vues (la dernière Cène cathartique).

Les acteurs en "huit clos" ne font pas défaut au réalisateur. Chaque instrument joue sa partition à la perfection, même là où d’autres auraient sonné faux, trop appuyé une note ou donné l’impression de fredonner une vieille rengaine.Alain Lorfèvre