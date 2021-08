Le personnage

Succès de librairie

OSS 117 , alias Hubert Bonisseur de La Bath, a été imaginé en 1949 par le Français Jean Bruce, dans son livre Tu parles d’une ingénue (Ici OSS 117), premier d’une série de 88 romans qu’il consacra au célèbre espion français jusqu’à sa mort en 1963. De 1966 à 1985, sa veuve Josette Bruce ajoutera 143 volumes à la liste et ses enfants, François et Martine Bruce, encore 24 entre 1987 et 1992 ! Né quatre ans avant le James Bond de Ian Fleming, OSS 117 fut un immense succès de librairie, avec 75 millions d’exemplaires vendus dans 17 langues dans une vingtaine de pays. Parmi les fans, on retrouve Jean Cocteau, John Fitzgerald Kennedy, mais aussi Gérard de Villiers, qui s’en inspirera pour sa série SAS.