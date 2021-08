Le phénomène Hendrickx

Avec 14 goals en 6 matchs - et un tiers -, Alexander Hendrickx s’érige comme le symbole de la réussite de toute l’équipe. "Non, je me contente de mettre les pc, mais un pc est avant tout un travail d’équipe. Ils se battent pour m’en offrir le plus possible", rectifie-t-il.

Aucun Red ne tirera à lui la couverture médiatique. Alexander Hendrickx n’en reste pas moins un phénomène qui fait peur aux meilleurs gardiens du monde. "Jimmy" a planté 41 % des 34 buts belges. Dans le monde des sleepers, il a plus du double de buts que ses homologues australien (Govers), néo-zélandais (Russell), indien (Harmanpreet), anglais (Ward), allemand (Windfeder) et espagnol (Quemada). Tous des cracks dans leur domaine. Pourtant, ils tournent sur une moyenne de 4 ou 5 buts.

"Avec Jimmy, c’est facile, résumait Shane McLeod. Sur pc, je n’ai qu’un slide au briefing. Je leur dis de la passer à Jimmy. Il a le meilleur pc du monde." Alexander Hendrickx, réserviste à Rio, a multiplié les heures pour travailler son geste et sa puissance. Il a aussi trimé pour être un meilleur défenseur. "J’ai beaucoup travaillé, confirme-t-il. Ensuite, j’ai encore travaillé. À force de répéter les gestes, j’ai vu la différence, ce qui augmente la confiance."

Des statistiques hallucinantes

Ses coéquipiers ont beau le voir tous les jours de l’année, ils n’en restent pas moins impressionnés. "C’est un phénomène", explique le capitaine Felix Denayer. Thomas Briels est surtout fasciné par l’attitude de son pote. "Si on regarde ses stats, c’est hallucinant. Moi, je vois surtout un joueur qui a pris un gros coup sur la tête. Il a une grosse cicatrice. Moins de 48 heures plus tard, il était fidèle au poste à retenter ses sleeps. Les gens ne voient pas forcément qu’il était aussi le premier à plonger pour intercepter à l’arrière des centres. Il a failli perdre un œil ou son nez. Pourtant, il joue sans peur et plonge."

Quant à Victor Wegnez, il utilisait une métaphore pour évoquer le défenseur. "Alex ? Ce type, c’est un diamant pur. Il a encore été monstrueux face à l’Inde. Il donne confiance à tous."

Th.V., à Tokyo