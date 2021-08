"Tambouille cinéphilique"

Si, dans ses films, Michel Hazanavicius pastichait le cinéma d’espionnage hollywoodien des années 50 et 60, Nicolas Bedos convoque, lui, d’autres références. "Le concept qu’Hazanavicius a créé consiste à épouser le style cinématographique de l’époque dans lequel l’intrigue se déroule. Hazanavicius était du côté de Cukor, d’Hitchcock, voire de Tati. Moi, pour les années 80, j’avais un boulevard pour aller singer Spielberg, Lucas, Zemeckis… Je voulais qu’il y ait un souffle épique, avec un débit plus rapide. Michel travaille sur quelque chose de plus anglais, avec des cadres larges, plus fixes. Moi, je suis allé à fond, y compris dans le too much des mouvements d’appareil, que Spielberg et ses amis du Nouvel Hollywood ont installés dans le paysage cinématographique. Dans Indiana Jones notamment, qui est lui-même inspiré de L’Homme de Rio de Philippe de Broca, qui était un ami de mes parents que j’ai très très bien connu, avec Jean-Paul Belmondo, qui est le mentor de Dujardin. Tout ça crée une tambouille cinéphilique, qui n’est pas inintéressante", explique le réalisateur.