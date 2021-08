L’envol olympique de "Mondo"

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Seul perchiste à franchir 6,02 m (au premier essai), avant de s’attaquer au record du monde à 6,19 m, Armand Duplantis a décroché son premier titre olympique ce mardi, à Tokyo. À 21 ans, le Suédois a confirmé qu’il était bien le roi de la discipline, devançant l’Américain Christopher Nilsen (5,97 m) et le Brésilien Thiago Braz, champion olympique en titre, alors que Renaud Lavillenie a vécu un véritable cauchemar lors de cette fameuse finale.

Victime d’une chute à l’échauffement, le Français est mal retombé sur sa cheville droite, sur laquelle il a appliqué de la glace, puis un bandage, comme sur la gauche, où il s’était occasionné une entorse il y a quelques semaines à peine.

Après une impasse à 5,55 m, Lavillenie a franchi, au courage, 5,70 m. Mais ce fut sa seule barre réussie. Après une nouvelle impasse à 5,80 m pour se préserver au maximum, Renaud a manqué sa tentative à 5,87 m, puis deux autres à 5,92 m. Impuissant, il a alors assisté au sacre de "Mondo" Duplantis, son ami.

Car c’est dans les bras du Français, champion olympique en 2012, à Londres, que le Suédois est tombé, une fois son sacre assuré après l’échec à 6,02 m de Nilsen.

Né aux États-Unis, mais concourant pour la Suède, pays de sa mère, Armand Duplantis est un véritable phénomène de la perche. Il est ainsi devenu champion d’Europe en 2018, vice-champion du monde en 2019 et recordman du monde en 2020 avec 6,17 m, puis 6,18 m en février. Et il n’a, surtout, été battu qu’une seule fois en vingt-neuf concours ces deux dernières saisons, dont… dix-neuf achevés à plus de 6 mètres.

Nilsen et Braz comme adversaires

Le prodige suédois a commencé l’année sur des bases particulièrement élevées, survolant la saison en salle avec quatre meetings à plus de 6 mètres et la meilleure performance mondiale (6,10 m), une barre passée en plein air en juin, à Hengelo.

Lors de ces Jeux de Tokyo, il a dégagé une formidable assurance à chacun de ses sauts. Après une modeste entrée à 5,55 m, puis un saut à 5,80 m, le Suédois a joué avec les nerfs de ses adversaires avec sa fameuse impasse à 5,87 m.

L’Américain Nilsen et le Brésilien Braz ont, eux, assuré leur médaille en franchissant cette barre, mais ont dû, ensuite, s’avouer vaincus devant Duplantis, seul au monde à partir de 6,02 m. Ce fut en signant un nouveau record personnel à 5,97 m que Nilsen s’offrit l’argent aux dépens de Braz, bloqué à 5,92 m.

Une fois certain du titre olympique, "Mondo" a tenté de battre son propre record du monde (6,18 m, le 15 février 2020, à Glasgow), à trois reprises, mais sans succès. Sa première a été proche de réussir, la barre hésitant à retomber.

D.L., à Tokyo