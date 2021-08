Les Belgian Cats ne se cachent plus

Quand elles ont été notifiées du nom de leur adversaire, les Cats ont serré le poing. "J’ai même sauté dans la chambre", sourit Julie Allemand.

Pourquoi ? Car le Japon n’est pas un adversaire insurmontable. "C’est du 50-50", dit Emma Meesseman. La rencontre s’annonce serrée. Analyse des trois clés du match.

1 La motivation de la médaille

Les Cats sont à la croisée des chemins. À un moment charnière de leur tracé. Elles s’accordent d’ailleurs pour dire que le match de ce mercredi est le plus important de leur carrière.

"On ne sait pas si on sera là dans trois ans, dit Julie Allemand. C’est maintenant qu’il faut saisir l’opportunité. Pour moi, le quart de finale est le match à gagner. Perdre en demi-finale nous laisse encore une chance d’avoir une médaille. Personnellement, la couleur, je m’en fous. Mais je veux cette médaille."

C’est "do or die", comme le résume le coach Philip Mestdagh. "Maintenant que l’objectif est atteint, on joue pour aller en demi-finale. Le Japon est un client mais, si on passe, nous aurons nos chances face à l’Espagne ou la France."

2 La connaissance de l’adversaire

Les Cats connaissent le jeu des Japonaises par cœur. "Lors du match amical avant le tournoi, le coach a changé le système de fonctionnement et nous a laissées faire l’analyse vidéo du match collectivement, dit Julie Allemand. Nous avons présenté un PowerPoint en cinq points avec ce que nous avions bien fait et mal fait. Cela nous a permis de connaître par cœur leurs qualités. J’y vois un signe."

Le Japon est une surprise du premier tour. Il a battu la France au début du tournoi et a terminé deuxième de sa poule.

"C’est une équipe au style atypique, analyse Philip Mestdagh. Elles jouent avec beaucoup de petites joueuses très rapides et très techniques. Leur tir à trois points est leur grande arme et il faudra comprendre comment les stopper."

3 Le réveil de Linskens

Leur faiblesse ? "Leur manque de puissance dans la raquette, répond le coach sans hésiter. Les Japonaises n’ont pas de vrai pivot ."

Le match se gagnera en partie dans l’impact physique. Et pour cela, les Cats comptent sur leur poste 5 titulaire : Kyara Linskens. "Elle a connu un match difficile face à la Chine et une adversaire de 2,05 m, analyse le coach. Ici, elle sera plus grande que son adversaire."

Linskens n’est pas en confiance après des matchs de poules plus que moyens avec en point d’orgue un off-day contre la Chine sans le moindre panier réussi.

"Mais je me fiche qu’elle ne marque pas, affirme Julie Allemand, tant qu’elle défend bien et fait mal à notre adversaire. Je crois en elle, elle est une des clés du match. Si elle y croit, personne ne peut l’arrêter. On attend une réaction de sa part."

R.V.P., à Tokyo