Les boulevards en travaux jusqu’à la fin août

Ce mardi, les automobilistes habitués à contourner le centre de Nivelles via les boulevards se sont retrouvés devant une barrière et des panneaux d’interdiction, une fois arrivés au carrefour avec la rue de Bruxelles. C’est que, à partir de cette semaine et jusqu’au 31 inclus, des travaux de réfection de voirie sont prévus au boulevard des Archers, au boulevard des Arbalétriers ainsi qu’à la rue des Combattants.

Le but est de racler l’asphalte pour poser une nouvelle couche, avant de refaire les marquages routiers. La phase 1, qui vient de commencer, est prévue jusqu’au 11 août - sous réserve des conditions météorologiques - et concerne le boulevard des Archers, depuis le carrefour avec la rue de Bruxelles jusqu’à celui du faubourg Sainte-Anne. Ce tronçon est fermé, ce qui fait que la rue des Canonniers est inaccessible, sauf pour les piétons.

Une fois que le chantier sera terminé dans cette première zone, donc le 11 août si le planning est respecté, on s’attaquera au carrefour avec la rue Sainte-Anne et au boulevard des Arbalétriers jusqu’au croisement avec la rue des Combattants. La circulation et le stationnement seront interdits, et le parking "Arbalétriers" (à côté du Service de l’Urbanisme) ne sera pas accessible, pas plus que les rues Sainte-Anne, du Béguinage et Bléval.

La phase 3, avec les mêmes réserves concernant la situation climatique et l’achèvement du tronçon précédent, devrait débuter le 19 août pour se terminer le 24. Elle concerne la rue des Combattants depuis le "demi-carrefour" du boulevard des Arbalétriers jusqu’au faubourg de Soignies.

Même principe, on ne circule pas et on ne se stationne pas durant le chantier, et la rue de Soignies sera donc temporairement sans issue. Idem pour un tronçon du boulevard de la Batterie et de la rue Henri Pauwels, alors que les piétons pourront circuler sur un cheminement sécurisé.

Pour la quatrième et dernière phase, prévue du 24 au 31 août, le chantier bloquera la rue des Combattants depuis le croisement avec le boulevard des Arbalétriers jusqu’au Ravel.

Évidemment, des déviations pour les voitures ainsi que pour les lignes de bus TEC sont mises en place et adaptées aux différentes phases des travaux.V.F.