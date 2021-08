Les sans-papiers du Béguinage prêts à continuer l’occupation

Les personnes sans papiers qui occupent l’église du Béguinage à Bruxelles appelaient, ce mardi, la fabrique d’église concernée à prolonger leur occupation jusqu’à la finalisation de leurs démarches administratives.

Un porte-parole du groupe remarque que l’échéance du 15 août vient de leur être communiquée. Il espère que cette première date avancée pourra être repoussée jusqu’au traitement des demandes de régularisation des anciens grévistes de la faim. "Quitter l’église nous ferait perdre notre rapport de force vis-à-vis de l’État, argumente le porte-parole. Le traitement des dossiers pourrait être renvoyé plus encore à l’arbitraire."

Avec l’aide de bénévoles, de juristes et d’avocats, les 400 à 500 sans-papiers liés à la grève de la faim initiée le 23 mai dernier comptent déposer leurs nouvelles demandes de régularisation en même temps auprès de l’Office des étrangers et en en avisant le cabinet du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V).

Dans l’éventualité où la demande de quitter l’église pour le 15 août se maintiendrait, le comité de soutien des anciens grévistes de la faim appelle, en réponse, les personnes solidaires avec les sans-papiers à venir camper sur la place du Béguinage le 14 août à partir de 17 h.

L’église veut reprendre ses activités normales

"Maintenant que nous sommes arrivés à un point où cette action porte ses fruits, nous aimerions reprendre les activités normales de l’église dans un avenir proche, expliquent dans un communiqué le conseil de la fabrique d’église et les porteurs du projet "Maison de la compassion". Il ne s’agit certainement pas d’une exigence et nous ne procéderons pas à une expulsion."

Karen Naessens, coordinatrice du projet, assure qu’il n’y a aucune intention d’initier une procédure d’expulsion au niveau juridique. D’autres locaux sont proposés aux sans-papiers pour poursuivre leur travail administratif.

La date du 15 août a été avancée en vue de préparer l’église à une reprise des activités normales début septembre. Le conseil de la fabrique d’église et les représentants de la "Maison de la compassion" lancent d’ailleurs un appel à des volontaires pour aider à nettoyer l’église. (Belga)