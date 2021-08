L’esprit patriotique au service de la dictature de l’audience

Lors de ces Jeux olympiques, la course aux médailles concerne, bien sûr, les athlètes. Mais elle est aussi essentielle pour les chaînes de télévision qui retransmettent l’événement. Pour faire de l’audience et rentabiliser les droits acquis cher et vilain, il n’y a pas trente-six recettes. Il faut surfer sur l’élan national et faire vibrer le bon peuple avec les exploits des enfants du pays. En zappant d’une chaîne à l’autre, on s’en rend vite compte. À l’heure du direct, les sports mis en évidence dépendent uniquement des chances nationales de médaille. Et qu’importe qu’il s’agisse d’athlétisme, de tir à l’arc ou de beach-volley : l’essentiel est de toucher la fibre patriotique du téléspectateur. C’est toute la magie des Jeux. En temps normal, il ne viendrait à l’idée de personne de se lever aux aurores pour suivre une compétition de trampoline ou de triathlon. Mais, là, tout devient possible, un peu comme s’il s’agissait d’un devoir civique. Voilà plusieurs jours que nos amis français ouvrent ainsi leur JT de 20 heures avec de l’escrime et du judo, deux disciplines qui retourneront dans l’ombre dès la flamme éteinte. Chez nous, avec Nina Derwael, c’est la gymnastique qui a été subitement mise à l’honneur. Un don du ciel pour les professeurs d’éducation physique lorsqu’on sait combien cette matière a du mal à trouver sa place dans la grille scolaire. En même temps, ne dit-on pas des Belges qu’ils sont des piliers de barres, fussent-elles asymétriques ?