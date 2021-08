Nafi Thiam, cinq années de domination

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Sept heptathlons à plus de 6 500 points (dont un au-delà des 7 000…), deux pentathlons à plus de 4 800 points, trois médailles d’or et une d’argent à l’heptathlon, deux médailles d’or au pentathlon : les chiffres semblent parler d’eux-mêmes. Ils témoignent de la domination quasi totale qu’exerce Nafissatou Thiam sur les épreuves combinées depuis maintenant cinq ans. Une période durant laquelle notre compatriote n’aura rien laissé échapper à l’exception du titre mondial conquis en 2019 par la Britannique Katarina Johnson-Thompson à Doha. L’athlète entraînée par Roger Lespagnard a réussi, peu ou prou, tout ce qu’elle a entrepris. Elle a gagné toutes les compétitions importantes, celles qui définissent un palmarès, à l’exception des Mondiaux organisés il y a deux ans. C’est son grand mérite mais aussi celui de son coach qui a su, année après année, nourrir l’ambition de son élève en lui permettant, grâce à une programmation dont il a le secret, d’arriver en forme optimale au moment où cela compte. Roger n’a cessé de rendre Nafi plus forte, lui a insufflé confiance avant les grands rendez-vous et lui a donné les armes pour qu’elle tire le meilleur de sa carrière.

Aux côtés des plus grandes

Mieux que quiconque, la médaillée d’or de Rio incarne l’athlète totale grâce à une combinaison de travail et de talent : sa polyvalence, sa force physique, ses qualités de détente, son sens du timing, son mental qui lui permet de faire face à la pression et sa propension à se sublimer dans les grands événements la rendent extrêmement difficile à battre.

Autre statistique concernant Nafi Thiam, étonnante au vu de sa domination : le total de 7 013 points réussi en 2017 à Götzis - qui fait d’elle la troisième athlète de l’histoire de l’heptathlon derrière l’Américaine Jackie Joyner-Kersee et la Suédoise Carolina Klüft - est la seule de ses performances qui figure parmi les 38 meilleurs résultats de tous les temps (soyons de bon compte, elle en possède trois dans le top 40). Dix-sept femmes se partagent ces performances et seules quatre d’entre elles en possèdent trois au moins : Jackie Joyner-Kersee (10), Caroline Klüft (6), Eunice Barber (4) et Jessica Ennis-Hill (3). Parmi les autres, Larisa Nikitina et Sabine Braun en comptent deux. En totalisant au moins 6 820 points à Tokyo, la championne olympique en titre de l’heptathlon rejoindrait la Russe et l’Allemande. Et, à bientôt 27 ans, elle aura encore trois ans au moins pour faire encore mieux…

Une première réussie

Six semaines après s’être blessée aux ligaments du coude droit, Nafi Thiam découvre les Jeux olympiques, le vendredi 12 août 2016, à Rio. Au départ du 100 m haies, elle s’envole vers un nouveau record (13.56). Une entame de compétition idéale ! D’autant qu’à la hauteur, notre compatriote établit un deuxième record en franchissant 1,98 m, nouveau record du monde dans le cadre d’un heptathlon. La voilà propulsée à la deuxième place, une position en dessous de laquelle elle ne descendra plus. Au poids, c’est son troisième essai qui se révélera le plus abouti (14,91 m). "J’ai eu plus mal au coude que je ne le pensais et j’ai dû me forcer à passer à travers la douleur." De son propre aveu, elle livrera ensuite un 200 m "vraiment compliqué, mais pas catastrophique non plus" lui permettant de limiter la casse (25.10). Douze points séparent Nafi, deuxième, de Katarina Johnson-Thompson à l’issue de la première journée. Le lendemain, à la longueur, Nafi fait une bonne opération en retombant à 6,58 m, un nouveau record, au troisième essai. Mais elle redoute le javelot au vu de sa blessure et décide de tout donner à la première tentative. Le résultat dépassera ses espérances : 53,13 m, un record ! En tête de l’heptathlon avec 142 points d’avance sur Jessica Ennis-Hill, soit un viatique de dix secondes, Nafi Thiam sait qu’elle se trouve en position favorable. Il faut juste que ses jambes tiennent sur 800 m. Ce sera le cas : 2.16.54 pour elle contre 2.09.07 pour la Britannique. Avec un total de 6 810 points, un gain de 302 points pour elle, Nafi devient la quatrième championne olympique de l’histoire de l’athlétisme belge (le relais 4x100 m féminin se verra attribuer l’or de 2008 peu de temps après). Le premier de ses (très) grands succès.