Namur et Dinant veulent une maison de détention

Dix-neuf communes belges proposent un site en vue d’accueillir des maisons de détention pour les jeunes condamnés afin de répondre à la surpopulation dans les prisons. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) avait adressé un courrier, fin 2020, aux gouverneurs leur demandant de chercher, en concertation avec les bourgmestres, des lieux pour implanter ces fameuses maisons de détention, vouées à accueillir entre 40 et 70 détenus maximum. Parmi ces 19 communes, on en trouve deux namuroises : Dinant et Namur.

À Dinant, le site de l’ancienne caserne de l’École royale des sous-officiers (Erso), à Anseremme, est cité. "Il y a plein d’endroits qui pourraient accueillir cette maison de détention. L’ancienne caserne, qui appartient à la Défense nationale, mais aussi le site de Bouvignes, qui ne nous appartient pas non plus, où devait se construire le nouveau palais de justice de Dinant. On peut aussi envisager les dessus de Dinant. Néanmoins, on veut favoriser la réhabilitation d’un bien existant inutilisé", explique l’échevin de l’Urbanisme Thierry Bodlet.

Accueillir une nouvelle maison de détention permettrait aussi de créer de l’emploi supplémentaire. "C’est un combat qu’il est important de mener", poursuit l’échevin. "En plus de l’arrêt des activités dans cette caserne, on a récemment déplacé des activités du palais de justice de Dinant à Namur, l’école d’enseignement spécialisé Le Caillou n’est plus là, idem pour Le Mérinos qui accueillait auparavant le Forem. Le schéma de développement n’est par ailleurs par favorable aux zones rurales. Il est donc important d’essayer de conserver de l’activité." D’autant que la maison d’arrêt de Dinant, d’une capacité de 32 détenus, pourrait disparaître avec la création prochaine d’une toute nouvelle prison à Sugny (Vresse-sur-Semois). "L’expérience de la prison de Dinant nous a montré que ce n’était pas un problème de développer des activités malgré sa présence", termine Thierry Bodlet.

À Namur, le bourgmestre Maxime Prévot (CDH) n’a pu se montrer loquace. "Je n’ai pas de nouvelle de ce projet potentiel. J’ai entendu parler de cela il y a un an, mais rien de concret à l’époque. Et rien de neuf depuis lors", nous disait-il depuis son lieu de vacances. S.M.