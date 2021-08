Nicolas Bedos : "Défendre l’humour libre est une nécessité citoyenne"

Entretien Hubert Heyrendt À Cannes

Le samedi 17 juillet dernier, à quelques heures de la montée des marches de la cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes, où était dévoilé en avant-première OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, Nicolas Bedos paraissait détendu sur la terrasse de l’hôtel Marriott, avec vue sur la baie de Cannes. C’est que le film est bouclé depuis un petit temps déjà, le cinéaste tournant actuellement à Nice son nouveau film Mascarade, avec Isabelle Adjani et Pierre Niney.

Avez-vous hésité avant d’accepter de succéder à Michel Hazanavicius pour ce 3e volet des aventures d’OSS 117 ?

Oui, j’ai failli refuser. Pendant des mois, j’ai fait ma diva, tout en sachant l’honneur qui m’était fait de me proposer ça. Mais j’avais trop peur. C’est d’ailleurs un film qui a été refusé par plusieurs réalisateurs, parce qu’ils n’avaient pas envie de prendre la suite de Michel, qui a fait un travail absolument brillant sur les deux premiers. Ça fout les boules, la pression, mais moi j’aime bien avoir la pression. Malgré tout le respect que j’ai pour le génie comique de Jean-François Halin, je pense que ça méritait d’être un petit peu développé ici ou là. On a retravaillé le scénario ensemble et avec Jean (Dujardin) pour arriver à quelque chose qui nous réjouissait. Pour un auteur-réalisateur comme moi, qui a l’habitude d’être totalement libre dans tout ce qu’il a pu faire jusqu’à présent, c’était très très exotique ce travail collectif. J’ai dû parfois taper un peu des pieds pour avoir mon mot à dire, notamment avec les producteurs. Mais avec Jean, la confiance était là car c’est lui qui est venu me voir. Pas seulement parce qu’on est amis, mais parce qu’il avait beaucoup aimé mes précédents films.

OSS 117 semble beaucoup plus marcher sur des œufs dans cette 3e aventure…

Complètement. Il n’est peut-être pas plus conscient qu’avant, mais en tout cas, on lui demande de faire attention. C’est l’idée de base qui m’a plu dans le scénario. C’est le début de la prise de conscience du racisme, de la misogynie, du machisme. C’est là où je suis fier d’avoir pu filmer ce scénario-là. Ce qui le rend riche et original par rapport aux deux précédents, c’est qu’Hubert s’en prend plein la gueule. Parce que l’époque a changé, la gauche est sur le point d’arriver au pouvoir, le féminisme, heureusement, est passé par là. Et il y a un jeune homme campé par Pierre Niney qui a une façon plus féminine, plus raffinée, plus intelligente, de gérer sa masculinité, son rapport aux femmes. Hubert est dépassé, n’est plus du tout en phase avec l’époque.

Est-ce plus difficile aujourd’hui de pratiquer cet humour politiquement incorrect qu’en 2006 ou 2009 ?

Évidemment. Le monde vit une révolution extrêmement positive sur bien des aspects, sur la prise de conscience écologique, féministe, sociétale en général. Malheureusement, le seul territoire qui a été totalement meurtri dans cette révolution-là, c’est l’humour et la liberté d’expression artistique. Et ça, c’est quelque chose que je suis absolument ravi de défendre à travers ce film et tout ce que j’écris, dis, pense. Parce que je crois que défendre l’humour libre est une nécessité citoyenne. J’ai l’habitude de dire que je fais des films pour les spectateurs, pas pour Twitter. Si on commence à faire des films pour la douane de la bien-pensance, on prend le risque de faire des choses extrêmement consensuelles, insincères et donc inutiles.

Jean Dujardin et Pierre Niney sont vos amis. Vous avez filmé votre ex-compagne Doria Tillier dans Monsieur et Madame Adelman et dans La Belle époque . C’est important pour vous qu’il y ait des liens en dehors du plateau ?

Oui très important. Parce que je suis quelqu’un de très exigeant, d’impatient, de difficile. Si les gens ne me connaissent pas dans la vie, si ça ne matche pas, ça peut être totalement improductif. Et puis je suis un garçon pathologiquement sensible à la bienveillance des autres. De mauvaises ondes m’empêcheraient de travailler. J’ai beaucoup de chance de pouvoir choisir les gens avec qui je bosse. Pour rien au monde, fût-elle très célèbre ou un génie de la comédie, je ne travaillerais avec une actrice odieuse.

Il y a dix ans, vous étiez chroniqueur à la télé, avec une image de sale con. Le cinéma vous a-t-il apaisé ?

C’est ça que je voulais faire depuis le début. Il se trouve que les films que j’aime ne correspondent pas du tout à cette insolence, cette impertinence. Et je fais les films que j’aime. De la même manière que j’ai fait les chroniques que, moi, j’aurais aimé voir plus jeune. Avec la même sincérité. Le cinéma me permet davantage d’exprimer mon romantisme, ce qu’il y a de plus tendre ou de plus inquiet en moi. Les chroniques ont exprimé un autre visage, que j’ai d’ailleurs dans la vie. Mes amis vous le diraient : je suis aussi ce type tête à claques qui aime dire des choses qui vont grincer. Ce sont deux aspects de ma personnalité. Ce n’est pas antinomique, mais complémentaire. Le seul problème de ce premier métier que j’ai fait pour justement avoir la chance de faire des films, de vendre des livres, bref de m’exprimer, c’est que ça m’a collé sur le visage une image relativement antipathique. C’est quelque chose avec laquelle je dois vivre…

Faire ce film était-il une manière de concilier ces deux aspects de votre personnalité ?

Oui, un peu. C’est un film qui a donné beaucoup de travail au cinéaste que je prétends être. Je l’ai vraiment travaillé pour que ce soit le plus bel objet que je pouvais faire, avec les outils et le budget qui étaient les miens. Et en plus, ce n’est pas quelque chose qui a déplu à l’ancien chroniqueur poil à gratter que j’ai pu être à la télé…