Seul en scène. "Première comédienne handicapée de Belgique", comme elle se décrit, Karen De Paduwa raconte dans Normal ! certaines histoires de sa vie avec humour et émotion. Ce spectacle, un seul en scène, sur la différence, le courage et la tolérance cherche à "lever les barrières entre les gens dits ‘normaux’ et les ‘mutants’ (nains, géants, porteurs de trisomie 21…) qui peuvent devenir les ‘super-héros’ de nos vies à tous". Premier Prix du Conservatoire en 2002, Karen De Paduwa entame sa carrière de comédienne par un spectacle pour enfants qui l’emmènera en tournée pour 350 représentations en France, en Belgique et au Canada. Elle joue ensuite dans Phèdre, intègre un moment l’équipe du Grand Cactus, puis se glisse dans le rôle de Gelsomina, un seul en scène d’après le film La Strada de Fellini. Et, récemment, elle a participé au court-métrage de Loïc Nottet, Candy.

De Thierry Janssen, mis en scène par Gauthier Bourgois.

Les 10 et 11 août à 18h30 au Salon bleu. Spectacle à partir de 10 ans.