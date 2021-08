Ode aux petites rêveries de Woody

Rifkin’s Festival Songe cinématographique De Woody Allen Scénario Woody Allen Avec Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya Durée 1h28

Mort Rifkin (Wallace Shawn), cinéphile érudit et ancien professeur spécialisé dans le cinéma d’auteur européen, n’a jamais aimé les festivals de films. Trop d’enjeux commerciaux assommants, trop de discussions futiles sur des films "qui ne sont en rien des œuvres d’art". Taraudé par l’idée d’écrire un chef-d’œuvre ou, "à tout le moins, un grand roman", Mort a accepté de mauvaise grâce de quitter New York et d’accompagner sa femme Sue (Gina Gershon), attachée de presse de Philippe (Louis Garrel), un jeune réalisateur français prometteur auquel il la soupçonne de s’intéresser d’un peu trop près.

Tout Woody Allen dans une balade de carte postale

À San Sebastian, le cadre est charmant et les festivaliers éclectiques, la semaine s’annonce sous les meilleurs auspices si le manque d’humilité de Philippe et les nombreux éloges de Sue n’insupportaient pas autant Mort. Mais un autre sujet, plus sérieux, l’inquiète : sa santé et, particulièrement, son cœur dont les battements lui semblent irréguliers. Une connaissance du couple, également présente à San Sebastian, conseille à Mort de prendre rendez-vous avec le Dr Jo Royas (Elena Anaya) qui se révèle être une ravissante jeune femme.

Rifkin’s Festival porte parfaitement son nom. On y retrouve toutes les préoccupations de Woody Allen : l’importance de la psychanalyse, le pouvoir des rêves, l’hypocondrie latente, la peur de la mort, la jalousie envahissante, l’érudition obsessionnelle et les moqueries qu’elle entraîne, les mystères de l’amour et des relations homme-femme,… Mort, son héros, est tellement proche du cinéaste lui-même qu’il s’agit à peine d’une transposition. Ce petit homme hypocondriaque et névrosé qui ne parvient plus à communiquer avec sa femme, si ce n’est par le biais de sarcasmes, et qui la voit minauder auprès d’un homme plus jeune et plus attirant… Et cet émoi que Mort ressent pour une femme plus jeune et fragile qui partage ses goûts en matière de lectures, de promenades, de plaisirs simples et de cinéma. Il y a tellement de Woody Allen dans ce film qu’on pourrait presque parler d’une œuvre testimoniale. Le résultat ravira ses fans mais n’étonnera guère ses détracteurs. On y retrouve aussi une kyrielle de références aux films que le réalisateur admire d’A bout de souffle au Septième Sceau en passant par Jules et Jim et Citizen Kane, entre autres. Jusqu’à la petite musique de début et de fin qui semble sertie sur mesure.

Certains diront que Woody Allen maîtrise parfaitement son sujet et sait le mettre en musique ; d’autres qu’il rejoue des thèmes déjà traités précédemment avec davantage d’inspiration et de brio. L’interlude ne manque pas de charme et met en lumière le talent de son directeur de la photographie et de ses deux partenaires féminines.

Karin Tshidimba