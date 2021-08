En chiffres. En juillet, le Forem a diffusé 36 035 offres d’emploi en Wallonie, c’est-à-dire 45 % de plus qu’en juillet 2020. "À ces offres s’ajoutent 9 635 offres reçues d’un autre service public de l’Emploi et publiées sur le site du Forem", précise le Forem, qui rappelle que le secteur Horeca connaît à nouveau une forte croissance relative : +135 %, soit 873 postes de plus qu’en juillet 2020. Pour répondre à ce besoin de main-d’œuvre, l’office régional de l’emploi a mis sur pied durant l’été des salons de l’emploi dédiés à l’Horeca en collaboration avec l’IFAPME et l’UCM. À Bruxelles, Actiris a reçu 4 752 offres d’emploi en juillet 2021, ce qui représente un bond de 78,6 % par rapport au mois de juillet 2020 et de 68,9 % par rapport à juillet 2019. (Belga)