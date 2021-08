PespiCo vend Tropicana

Le fonds d’investissement français PAI Partners va prendre le contrôle de plusieurs marques détenues par le géant des boissons et des en-cas PepsiCo, dont Tropicana et Naked, pour un montant de 3,3 milliards de dollars, a annoncé l’entreprise américaine. "Pepsi a conclu un accord avec PAI Partners pour vendre Tropicana, Naked et d’autres marques de jus de fruits en Amérique du Nord", dans le cadre d’une coentreprise contrôlée à 39 % par Pepsi, explique l’entreprise.

Pepsi espère finaliser l’accord, qui comprend également "une option d’achat obligatoire de certaines marques de jus de fruits en Europe" par le fonds français, d’ici "début 2022".

Pepsi avait acquis la marque de jus de fruits Tropicana en 1998, et la marque de smoothies Naked en 2007. (AFP)