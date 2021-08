Plus fort, plus loin, l’extraordinaire destin de Sir Gauvain

The Green Knight Odyssée chevaleresque De David Lowery Scénario David Lowery Avec Dev Patel, Sean Harris, Alicia Vikander, Ralph Ineson Durée 2h10

Invité par son souverain et oncle (Sean Harris) à s’asseoir à la célèbre Table Ronde, Gauvain (Dev Patel, découvert dans Slumdog Millionaire et dans The Personal History of David Copperfield) se sent tel un usurpateur. Il n’a encore rien fait qui justifie un tel honneur. Tandis que tout le Royaume prépare la Nativité, un géant au visage recouvert d’écorce fait irruption au milieu de la salle et met au défi n’importe lequel des chevaliers présents de lui trancher la tête ou un quelconque autre membre, au risque de devoir subir le même sort un an plus tard. Gauvain est le seul à relever le défi. Et voici que la tête du Chevalier Vert (Ralph Ineson) roule sur les pavés.

À l’approche du Noël suivant, bien décidé à honorer sa promesse, Gauvain entame sa quête de la Chapelle Verte, où est fixé le rendez-vous ; rapidement les obstacles se dressent sur la route de son fier destrier. Brigands, spectres, privations et tentations jalonnent le chemin du chevalier naïf et inexpérimenté. Cent fois, il semble sur le point de renoncer, cent fois, il repart.

Au fil de cette longue traversée du pays, entre forêts, monts et rivières, Gauvain a l’occasion d’expérimenter la solitude et le doute, le désespoir et la faim, de se mettre à l’épreuve aussi et d’enfin mériter ses galons de chevalier. Le jeune homme gagne en perspicacité, en force et en maturité. Pourtant il redoute toujours l’ultime confrontation avec le Chevalier Vert.

Magie celte et sorcellerie médiévale

Fidèle à légende arthurienne mais influencé aussi par des éléments de magie celte voire de sorcellerie médiévale, le film de David Lowery (Les Amants du Texas) ne manque pas de souffle épique, ni de sens du romanesque. Utilisant les éléments fantastiques avec parcimonie, il magnifie ce roman d’apprentissage et cette quête existentielle sur fond de thématiques comme l’intégrité et l’honneur que chaque être humain tente de revendiquer pour soi ou d’inspirer à autrui.

Pourtant, à force d’étirer son récit légendaire plus que de raison et de multiplier les péripéties et les voyages à travers le temps, le cinéaste rend certes hommage à ses nombreux personnages, mais pourra sembler inutilement bavard même aux admirateurs de romans chevaleresques.

KT