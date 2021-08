Résultats et programme

résultats de mardi

Les Belges

ATHLÉTISME

1 500m (m) - 1re série :

1. ISMAEL DEBJANI (Bel) 3:36.00 Q

200 m (m) - 4e série : 1. Erriyon Knighton (USA) 20.55 Q ; 2. Alonso Edward (Pan) 20.60 Q ; 3. ROBIN VANDERBEMDEN 20.70 Q Demi-finale 1 : 1. Aaron Brown (Can) 19.99 Q… 7. ROBIN VANDERBEMDEN 21.00 Éliminé

110m haies (m) - 1re série :

1. Ronald Levy (Jam) 13.17 Q…

6. MICHAEL OBASUYI 13.65 Éliminé

5 000 m (m) - 2 e série :

1. Mohamed Katir (Esp) 13:30.10 Q… 17. ISAAC KIMELI 13:57.36 Éliminé

ÉQUITATION

Saut d’obstacles - Individuel - Qualification : GREGORY WATHELET (Nevados S) 85.20 (0) Q ; JÉRÔME GUÉRY (Quel Homme de Hus) 86.10 (0) Q ; NIELS BRUYNSEELS (Delux van T&L) 86.67 (0)

HOCKEY

Demi-finales (m) : BELGIQUE - INDE 5-2 Q

Les podiums

Athlétisme

400 m haies (m) : 1. Karsten Warholm (Nor) 45.94 (RM) ; 2. Rai Benjamin (USA) 46.17 (RC) ; 3. Alison Dos Santos (Bré) 46.72 (RC)

Perche (m) : 1. Armand Duplantis (Suè) 6,02 m ; 2. Christopher Nilsen (USA) 5,97 ; 3. Thiago Braz (Bré) 5,87

200 m (d) : 1. Elaine Thompson-Herah (Jam) 21.53 ; 2. Christine Mboma (Nam) 21.81 ; 3. Gabrielle Thomas (USA) 21.87

800 m (d) : 1. Athing Mu (USA) 1:55.21 ; 2. Keely Hodgkinson (GB) 1:55.88 ; 3. Raevin Rogers (USA) 1:56.81

Longueur (d) : 1. Malaika Mihambo (All) 7,00 m ; 2. Brittney Reese (USA) 6,97 ; 3. Ese Brume (Ngr) 6,97

Marteau (d) : 1. Anita Wlodarczyk (Pol) 78,48 m ; 2. Wang Zheng (Chn) 77,03 ; 3. Malwina Kopron (Pol) 75,49

CYCLISME SUR PISTE

Vitesse par équipes (m) : 1. Pays-Bas (Hoogland, Lavreysen, Van Den Berg, Buchli) ; 2. Gde-Bretagne (Carlin, Kenny, Owens) ; 3. France (Grengbo, Helal, Vigier)

Poursuite par équipe (d) : 1. Allemagne (Brausse, Brennauer, Klein, Kroger) ; 2. Gde-Bretagne (Archibald, Evans, Kenny, Knight, Barker) ; 3. États-Unis (Dygert, Jastrab, Valente, White, Williams)

Gymnastique artistique

Poutre (d) : 1. Guan Chenchen (Chn) 14,633 pts ; 2. Tang Xijing (Chn) 14,233 ; 3. Simone Biles (USA) 14,000

Barres parallèles (d) : 1. Zou Jingyuan (Chn) 16,233 pts ; 2. Lukas Dauser (All) 15,700 ; 3. Ferhat Arican (Tur) 15,633

Barre fixe (d) : 1. Daiki Hashimoto (Jap) 15,066 pts ; 2. Tin Srbic (Cro) 14,900 ; 3. Nikita Nagornyy (Rus) 14,533

HALTÉROPHILIE

-109 kg (m) : 1. Akbar Djuraev (Ouz) ; 2. Simon Martirosyan (Arm) ; 3. Arturs Plesnieks (Lit)

LUTTE

Lutte gréco-romaine (77 kg) (m) : 1. Tamas Loerincz (Hon) ; 2. Akzhol Makhmudov (Kgz) ; 3. Rafig Huseynov (Aze), Shohei Yabiku (Jap)

Lutte gréco-romaine (97 kg) (m) : 1. Musa Evloev (Rus) ; 2. Artur Aleksanyan (Arm) ; 3. Mohammadhadi Saravi (Iri) ; Tadeusz Michalik (Pol)

Lutte libre (68 kg) (d) : 1. Tamyra Marianna Stock Mensah (USA) ; 2. Blessing Oborududu (Ngr) ; 3. Meerim Zhumanazarova (Kgz), Alla Cherkasova (Ukr)

PLONGEON

Tremplin de 3 m (m) : 1. Xie Siyi (Chn) ; 2. Wang Zongyuan (Chn) ; 3. Jack Laugher (GB)

VOILE

Nacra 17 mixte : 1. Italie (R. Tita, C. Banti) ; 2. Gde-Bretagne (J. Gimson, A. Burnet) ; 3. Allemagne (P. Kohlhoff, A. Stuhlemmer)

Finn (m) : 1. Giles Scott (GB) ; 2. Zsombor Berecz (Hon) ; 3. Joan Cardona Mendez (Esp)

49er (m) : 1. Gde-Bretagne (Fletcher, Bithell) ; 2. Nlle-Zélande (Burling, Tuke) ; 3. Allemagne (Heil, Ploessel)

49er FX (d) : 1. Brésil (Soffiatti Grael, Kunze) ; 2. Allemagne (Lutz, Beucke) ; 3. Pays-Bas (Bekkering, Duetz)

Programme de mercredi

Les Belges en action

ATHLÉTISME

02h00- Décathlon : THOMAS VAN DER PLAETSEN, avec 2h00 100 m (1/10) ; 02h55 Longueur (2/10) ; 04h40 Poids (3/10) ; 11h30 Hauteur (4/10) ; 14h30 400 m (5/10)

02h35- Heptathlon : NAFISSATOU THIAM, NOOR VIDTS, avec 02h35 100 m haies (1/7) ; 03h35 Hauteur (2/7) ; 12h05 Poids (3/7) ; 13h30 200 m (4/7)

12h12 1 500 m (d) - demi-finale 2 :

ELISE VANDERELST

BASKET

10h20 Quarts de finale (d) :

Japon - BELGIQUE

CANOË-KAYAK (SPRINT)

03h40 Kayak monoplace (d) - K1 500 m : HERMIEN PETERS, LIZE BROEKX avec 03h40 Séries ; 05h30-05h45 Quarts de finale (s.r.)

ÉQUITATION

12h00-14h15 Saut d’obstacles - Compétition individuelle - Finale :

NIELS BRUYNSEELS (Delux van T&L),

JÉRÔME GUÉRY (Quel Homme de Hus),

GRÉGORY WATHELET (Nevados S)

GOLF

0h30-09h00 1er tour (d) :

MANON DE ROEY

Les finales

Athlétisme

04h30 400 m haies (d)

13h00 3 000 m steeple (d) 13h15 Marteau (m) 14h05 800 m (m) 14h55 200 m (m)

Boxe

08h35 Mi-lourds (81kg) (m)

Cyclisme sur piste

11h06 Poursuite par équipe (m)

Eau libre

23h30 Marathon 10 km (d)

Équitation

12h00 & 13h52

Saut d’obstacles individuel

Haltérophilie

12h50 +109kg (m)

Lutte

12h55 Lutte gréco-romaine (67kg) (m) 13h30 Lutte gréco-romaine (87kg) (m) 14h20 Lutte libre (62 kg) (d)

Natation synchronisée

12h30 Duo (d)

Skateboard

05h30 Park (d)

Voile

07h33 470 (m) 08h33 470 (d)

Programme de Jeudi

Les Belges en action

ATHLÉTISME

02h00-14h45 Décathlon :

THOMAS VAN DER PLAETSEN avec 02h00-02h20 110 m haies (6/10) ; 02h50-04h35 Disque (7/10) ; 05h45-08h05 Perche (8/10) ; 12h15-13h56 Javelot (9/10) ; 14h40-14h45 1.500 m (10/10)

09h40-14h20 Heptathlon :

NAFISSATOU THIAM, NOOR VIDTS,

avec 09h40-10h25 Longueur (5/7) ; 05h30-07h25 Javelot (6/7) ; 14h20 800 m (7/7)

12h25-12h45 4X400 m (d) - séries :

BELGIQUE

13h00-13h15 1 500 m (m) - Demi-finales :

ISMAEL DEBJANI

CANOE-KAYAK (SPRINT)

02h58-05h15 Kayak monoplace (d) - K1 500 m : HERMIEN PETERS (s.r.), LIZE BROEKX (s.r.), avec 02h58-03h12 Demi-finales ; 05h01-05h15 Finale A ou B

CYCLISME SUR PISTE

08h30-08h50 Omnium (m) : KENNY DE KETELE, avec 08h30-08h50 course scratch (1/4) ; 09h27-09h45 course tempo (2/4) ; 10h07-10h25 course à élimination (3/4) ; 10h55-11h30 course aux points (4/4)

GOLF

0h30-09h00 2e tour (d) :

MANON DE ROEY

HOCKEY

12h00 Finale (m) : BELGIQUE - Australie