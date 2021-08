Royal Festival de Spa 2021 : "Notre pari était le bon"

Entretien Stéphanie Bocart

Ce sera une belle fête." Voilà ce que promet le directeur du Royal Festival de Spa, Axel De Booseré, à quelques jours du coup d’envoi de la 62e édition, qui se déploiera dans la cité thermale du 10 au 22 août. Après une année particulièrement éprouvante pour le secteur culturel, frappé de plein fouet par la crise du Covid, "ce qui a été difficile dans la mise en place du festival, c’est que les choix ont été opérés il y a longtemps, quand la situation était encore très fermée pour le secteur artistique, se souvient Axel De Booseré. On a, en effet, opté pour un festival assez proche de celui qu’on organise habituellement, c’est-à-dire en intérieur. Puis, au fil des mois qui s’écoulaient, on a scruté les différents Comités de concertation (Codeco) et on a été très heureux de constater que notre pari était le bon : la situation est plus souple cet été et nous permet d’accueillir des spectateurs en salle."

Depuis le 9 juin, le public peut, en effet, à nouveau être accueilli à l’intérieur des salles de spectacle dans le respect des normes sanitaires. Qu’est-ce que cela a comme impact pour votre festival ?

Les salles ne peuvent pas encore être complètement remplies, car il reste à maintenir une distance entre les bulles de spectateurs tout comme le port du masque reste obligatoire. Une attention soutenue est également portée à la circulation des personnes à l’intérieur des bâtiments. Il y a donc toute une série de petites mesures, mais qui ne bloquent ni l’organisation d’un festival comme celui-ci, ni l’accueil d’un public relativement nombreux.

Combien de spectateurs le Royal Festival de Spa reçoit-il en deux semaines ?

Depuis quelques années, le festival rassemble plus de 10 000 spectateurs par édition. Mais, cette année, les jauges seront quand même un peu réduites par rapport à cette capacité maximale d’accueil.

Le Festival de Spa est l’occasion pour de nombreux artistes de montrer le fruit de leur travail au public, dont ils ont été privés pendant de nombreux mois en raison de la crise sanitaire.

Notre projet est bien celui-ci : créer des moments de rencontre. Les artistes sont dans le désir et le besoin de retrouver le chemin des plateaux, mais on a aussi senti que les spectateurs leur rendent bien, c’est-à-dire qu’ils ont répondu présents dès le moment où a été ouverte la billetterie. En tant qu’organisateurs, on sent que l’envie est forte de part et d’autre de se retrouver.

Théâtre, spectacles musicaux, cirque, théâtre visuel, humour, jeune public…, la programmation du festival se veut hétéroclite, avec, cette année, 21 spectacles rassemblant plus de 100 artistes.

Ce festival vise à inviter un public très diversifié, que ce soient des gens qui ont l’habitude de découvrir des spectacles de théâtre ou des familles qui viennent ensemble pour la première fois assister à un spectacle de cirque ou de rue. L’idée est que chacun puisse écrire son chemin au travers de ce paysage qu’on a dessiné, tout en sortant de son quotidien grâce aux émotions suscitées par le rire ou un récit. Puis, Spa (la ville vient d’être inscrite par l’Unesco sur la liste du patrimoine des grandes villes d’eaux d’Europe, NdlR) est une destination qui permet de passer une journée qui se clôture par un spectacle : c’est une façon de partir en vacances de manière simple et à portée de main.

Au départ décentralisation du Théâtre national (le festival a été créé en 1959), le Royal Festival de Spa vole depuis des années de ses propres ailes en proposant, entre autres, des créations. Il y en a quatre cet été (détails ci-contre). En quoi était-ce particulièrement important d’en présenter cette année ?

Avec la fermeture des théâtres, de nombreuses créations n’ont pas pu avoir lieu pendant la saison. Le Royal Festival est donc l’occasion de proposer à des artistes d’enfin sortir leur spectacle et de le mener à ce point de rencontre avec le public, ce qui est quand même leur but initial. On est donc très heureux d’accueillir quatre créations mais aussi des spectacles qui ont été créés cet été, en juillet, tels que Tina, magnifique spectacle de cirque par le Théâtre d’un jour ; Le départ des compagnies La Maison Éphémère et Pop Up ; et Notre-Dame de Paris de Thierry Debroux. Nous accueillons aussi l’incroyable spectacle Dimanche , qui aurait dû tourner pendant un an dans le monde entier, et qui se retrouve à Spa quasi en première représentation en dehors de Bruxelles cet été.