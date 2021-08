Shane McLeod a offert huit médailles en neuf tournois

Spécialiste Tennis et Hockey

Quand Shane McLeod est arrivé en octobre 2010 comme T1, les Red Lions étaient de bons sportifs, mais ils coinçaient souvent au pied du podium. Adam Commens, Colin Batch, Marc Lammers et Jeroen Delmee avaient aidé cette équipe à passer de "belle surprise" à "valeur sûre". Mais les Reds étaient frustrés par ce "net niet", cette incapacité à franchir l’ultime palier. Leur Euro raté à Londres lors de l’été 2015 ne présageait rien de bon à un an des JO de Rio. Delmee avait été remercié. Le sorcier néo-zélandais avait demandé à l’ARBH de ne pas prendre un préparateur mental alors que les Belges semblaient fragiles sur ce plan. Sa demande a été respectée. En quelques mois, il a introduit sa notion de share love, ce qui était le maillon manquant à ce collectif. McLeod a vécu neuf grands tournois avec les Red Lions. À l’exception de la World League 2017 où les Belges ont fini 5e, il a toujours poussé ses protégés sur le podium ! Mieux, il a dirigé ses troupes lors de sept finales. Sous l’ère McLeod, les Belges ont tout raflé sauf l’or olympique. Jeudi, à Tokyo, il dirigera son dernier match avec l’équipe nationale belge avant de retourner sur ses terres natales. Il a l’occasion d’offrir à son pays d’adoption la dernière pièce d’un puzzle en or.