SOS espèces menacées

Les Bouchetrous / Extinct Expéditions animées De Raymond S. Persi Scénario David Silverman Durée 1h30

Ed et Op sont un peu les "losers" de leur tribu. Leurs gaffes à répétition font que tout le monde les tient à l’écart et se méfie d’eux… Ils se sentent exclus et mal-aimés. Si Op s’en fiche complètement, cela ruine le moral d’Ed qui voudrait se sentir utile et apprécié. Après une ultime boulette, les voilà exclus de la Fête des fleurs, point d’orgue de l’année chez les Bouchetrous, ces petits animaux au physique de "donuts" sur pattes.

Conçu par David Silverman, l’un des réalisateurs et scénaristes des Simpson, le film fourmille d’inventions, de gags et de poursuites. Il marie aussi les époques et les lieux avec gourmandise, offrant au passage des voyages dans le temps fulgurants à la recherche des nombreuses découvertes dues à des grands explorateurs.

Les messages sur la protection de l’environnement, sur les espèces animales menacées par l’activité humaine et sur l’intégration au sein du groupe de tous les individus - même les plus maladroits, les plus loufoques ou les plus inattendus - sont amenés avec suffisamment d’humour pour séduire le plus grand nombre. Avec leur physique mi-donuts, mi-doudous, les Bouchetrous devraient plaire aux plus jeunes. Et réhabiliter, au passage, des espèces disparues comme les fameux dodos…KT