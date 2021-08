Teheran Connection, dure loi de la poudre en Iran

À la fois thriller et analyse sociologique, ce film iranien où brillent deux imposants antagonistes - le flic et le parrain - est porté par des formidables comédiens.

La Loi de Téhéran Thriller sous influence De Saeed Roustai Scénario Saeed Roustai Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh Durée 2h14

Une ombre s’enfuit sur les toits à l’approche de la police. Une implacable course-poursuite s’engage à l’issue forcément fatale. Plaque tournante d’un trafic devenu extrêmement lucratif, la société iranienne plie face au crack, drogue facile d’accès qui y cause des ravages considérables.

Dans La Loi de Téhéran, on suit la traque scrupuleuse que mène l’intraitable lieutenant Samad (Payman Maadi découvert dans Une séparation d’Asghar Farhadi). Un flic aux méthodes tellement brutales qu’au départ, on se prend de sympathie pour tous ceux qu’il poursuit. Sa méthode est d’une simplicité redoutable : remonter les pistes sans relâche, à coups d’intimidations et de menaces, des toxicos SDF aux petits dealers, des petits dealers aux gros bonnets jusqu’au sommet de la pyramide. Tout commence donc dans ce bidonville constitué d’amas de collecteurs en béton où se réfugient les parias de la société iranienne.

Saeed Roustai montre bien les retombées de cette "libéralisation" du marché de la drogue et la façon dont elle impacte des familles entières, enfants compris. Le père est prêt à sacrifier son fils, le policier son collègue et tout le monde soupçonne tout le monde. La misère pousse les gens à tenter de "jouer plus gros" puisque la peine est la même (la mort par pendaison) qu’on soit pris en possession de 30 grammes ou de 50 kg.

Au-delà du thriller et du sujet qui, forcément, impressionne, ce sont les tableaux créés par le réalisateur que l’on retient : ces mouvements de foule de prisonniers ou de suspects, ces populations à l’abandon sous la double emprise de la misère et de la drogue. Sans oublier la paranoïa et la tension que cette "épidémie" génère. En quelques images, à travers la confrontation de deux personnages (le policier et le baron de la drogue), le cinéaste rend palpable la complexité d’une situation sociale explosive et méconnue.

Deuxième long métrage écrit et réalisé par Saeed Roustai (Life and a Day), le film mêle efficacement nombre de problématiques - la misère galopante, la tension policière et la sanction judiciaire - et charrie de saisissantes images de forçats du crack. Le ballet des corps, des colonnes de policiers aux meutes de prisonniers, traduit le côté implacable mais également vain de la loi telle qu’elle s’applique en Iran. Tourné en partie avec de vrais toxicomanes, le film reflète la réalité d’un trafic devenu tentaculaire.

Sélectionné à la Mostra de Venise 2019, le film a glané une dizaine de récompenses internationales jusqu’à Tokyo et Sao Paulo.

Karin Tshidimba