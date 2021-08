Un Bonaparte qui choisit la liberté !

La liberté Bonaparte Autobiographie De Charles Bonaparte, Grasset, 334 pp. Prix 23 €, version numérique 16 €

Voici une figure bien singulière du gotha. Né en 1950, Charles Bonaparte, descendant de Jérôme, le frère cadet de Napoléon, est à ce titre l’aîné de la dernière branche vivante des Napoléonides. Il est aussi l’arrière-petit-fils de notre roi Léopold II par la princesse Clémentine qui épousa son grand-père. Son père, s’étant vu refuser en mars 1940 de servir dans l’armée française, s’engagea dans la Légion étrangère sous un faux nom. Sa conduite héroïque pendant la guerre amena la République à abroger en 1950 la loi d’exil qui frappait les Bonaparte depuis la chute de Napoléon III. En 1948, il avait épousé Alix de Foresta, d’une vieille famille installée en France depuis les papes d’Avignon. Elle lui donna deux filles et Charles.

Mai 68, l’heure de la liberté

Celui-ci publie aujourd’hui un livre de souvenirs, d’explications et de réflexions. Il raconte, en particulier, une enfance vécue sans tendresse sous la coupe d’une mère autoritaire, exigeante, très sourcilleuse en matière de protocole et politiquement d’extrême droite. Son père n’intervenait guère dans l’éducation des enfants, en échange, semble-t-il, de la liaison extraconjugale tolérée par son épouse.

À dix-huit ans, Mai 68 sonna pour lui l’heure de la liberté. "Ni l’argent, ni la position sociale ne purent me retenir… Personne ne peut vivre dans le passé. J’étais jeune, je laissai derrière moi, et pour toujours, le vieux monde." Après avoir passé son bac avec mention, il partit découvrir une Amérique qui l’enchanta (ce n’était pas celle de Trump !). Après son retour, il n’aura plus que des rapports intermittents avec ses parents. Mais surtout, ayant renoncé à son titre de prince référencé à Napoléon pour être seulement un Bonaparte, il se mit à travailler. Il fut notamment administrateur en 1970 du Programme des Nations Unies pour le développement du Nigéria. Les programmes onusiens pour les pays les plus pauvres ne sont pas sans mérite, estime-t-il, mais qu’ils sont lourds dans leur mise en œuvre et onéreux ! Dans les années 1980, il entre au cabinet du socialiste Michel Rocard, dont il apprécia les convictions, la simplicité et la lucidité. En l’an 2000, il s’est engagé dans la politique locale à Ajaccio.

Des idées pour la France

Cela dit, Charles Bonaparte se plaît également à confronter ses idées et son comportement si peu conformiste avec ceux d’autres Bonaparte : Napoléon III dont il rappelle le souci de la classe ouvrière et le comportement généreux à l’égard des musulmans d’Algérie ; ou le fils de Lucien, Pierre-Napoléon, qui fut "carbonaro" en Italie et qui inspira à Stendhal le personnage de Fabrice del Dongo, aristocrate sensible et rebelle, dans Le Rouge et le Noir ; ou encore l’étonnante Marie Bonaparte (1882-1962), une des premières femmes psychanalystes qui répandit les idées de Freud en France.

Enfin, Charles Bonaparte n’hésite pas à formuler ses idées politiques. Vu la gravité des enjeux, dit-il, et particulièrement de la crise écologique, la Ve République qui a réussi à conjuguer stabilité parlementaire et pouvoir présidentiel, lui semble avoir atteint ses limites. Aussi propose-t-il la création en France d’un véritable régime présidentiel et le rééquilibrage des pouvoirs en faveur de la représentation nationale et des collectivités locales : un président élu pour un mandat unique de six ans, responsable devant un Parlement aux pouvoirs de contrôle renforcés, et suppression du poste de Premier ministre. On ne pourra pas dire qu’un Bonaparte n’a pas d’idées pour la France !

Jacques Franck