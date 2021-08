Un sans-faute pour le trio belge

Après les cavaliers de dressage et ceux de concours complet, c’était au tour des cavaliers de saut d’obstacles d’entrer en piste, ce mardi, à Tokyo. Septante-trois couples figuraient au départ de cette première épreuve et tous espéraient terminer parmi les trente premiers afin d’accéder à la finale individuelle qui se disputera ce mercredi. Quelques grands noms de la discipline n’y sont pas parvenus, à commencer par le Suisse Steve Guerdat (Venard de Cerisy), champion olympique à Londres en 2012, qui peut déjà se concentrer sur l’épreuve par équipe. C’est également le cas du Brésilien Marlon Modolo Zanotelli (Edgar M) ou encore des Américains Kent Farrington (Gazelle), Jessica Springsteen (Don Juan van de Donkhoeve) et Laura Kraut (Baloutinue).

Pas de problème en revanche pour le numéro 1 mondial, l’Allemand Daniel Deusser, et son dauphin, le Suisse Martin Fuchs, qui ont réalisé le parcours sans-faute à l’instar de vingt-trois autres concurrents. Parmi ceux-ci, on retrouvait les trois cavaliers belges, lesquels ont réalisé une magnifique entrée en matière sur la piste olympique. Grégory Wathelet (Nevados S), Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) et Niels Bruynseels (Delux van T&L) ne pouvaient pas rêver d’une meilleure entrée en matière dans la compétition. Celle-ci ne garanti toutefois rien pour la suite, étant donné que les compteurs seront remis à zéro ce mercredi à l’entame de la finale individuelle.

Celle-ci aura des allures de Grand Prix 5 étoiles avec un parcours sélectif et (en principe) un barrage décisif pour le podium et donc le titre olympique. Ce genre d’épreuves, nos cavaliers en disputent chaque semaine et mieux, ils ont l’habitude de s’y illustrer. Tous les trois ont les qualités nécessaires pour prendre la succession de François Mathy, le dernier médaillé équestre belge.

En cas d’échec, les cavaliers de Peter Weinberg se remobiliseront immédiatement afin d’être prêts mentalement et physiquement à affronter la première épreuve de la compétition par équipe, vendredi. Car là aussi les chances de médaille sont bien réelles pour la génération dorée du jumping belge.Christian Simonart