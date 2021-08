Wall Street

Dans le rouge. La Bourse de New York évoluait dans le rouge mardi après avoir démarré en territoire positif, ayant déjà perdu de l’élan la veille à cause de doutes sur la croissance. À 14 h 10 GMT, l’indice Dow Jones reculait de 0,24 % à 34 755,47 points. Le Nasdaq perdait 0,55 % à 14 600,76 points. Lundi pour la première séance du mois, le Dow Jones avait perdu 0,28 %. L’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, était resté stable grappillant 0,06 %. "Les indices ont démarré sur une meilleure note" à l’ouverture "mais reste à savoir s’ils ne vont pas finir comme la veille, avec actions et taux obligataires en baisse", doutait Patrick O’Hare de Briefing.com. Les investisseurs ont été rassérénés par plusieurs bons résultats d’entreprises, mais sont également "inquiets de la poursuite du tour de vis réglementaire chinois sur les grandes entreprises", soulignaient les analystes de Schwab. (AFP)