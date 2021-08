Western spatio-romantique

Chaos Walking Science-Fcition De Doug Liman Scénario Gary Spinelli, Charlie Kaufman, Jamie Linden, John Lee Hancock & Lindsey Beer Avec Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen Durée 1h50

Tournée en 2017, l’adaptation du premier tome du Chaos en marche, la trilogie littéraire de Patrick Ness (dont Quelques minutes après minuit avait déjà été porté à l’écran par Juan Antonio Bayona en 2017) arrive seulement sur les écrans. Ce qui explique que Tom Holland (l’actuel Spider-Man de Marvel) et Daisy Ridley (la Rey de la dernière trilogie Star Wars ) paraissent si jeunes. En cause, la crise du Covid évidemment, mais aussi une réécriture du scénario et des reshoots suite à des projections-tests catastrophiques. Tout cela ne sent jamais bon. Et, comme on pouvait le craindre, Chaos Walking est un échec complet. Une sorte de gloubi-boulga cinématographique mêlant de façon indigeste western, romance adolescente, aliens et S-F.

De ce scénario linéaire (malgré la présence de Charlie Kaufman) et de ces personnages réduits à des coquilles vides - la palme pour Mads Mikkelsen en méchant de pacotille - Doug Liman ne tire rien. Il s’empêtre même dans des effets spéciaux nullissimes pour rendre visible les pensées des personnages.

Le cinéaste américain était nettement plus inspiré, que ce soit dans La Mémoire dans la peau, The Wall , Barry Seal ou même le récent Locked Down, son thriller confiné à Londres…

H.H.