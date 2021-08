"Wim Delvoye a lancé un défi au marché de l’art"

Entretien Hubert Heyrendt À Venise

En septembre 2020, Kaouther Ben Hania présentait son nouveau film L’Homme qui a vendu sa peau aux Orizzonti de la 77e Mostra de Venise, où son acteur syrien Yahya Mahayni a décroché le prix d’interprétation masculine. Le conte de fées a continué, un peu plus tard, avec une nomination à l’Oscar du meilleur film étranger. Une première pour un film tunisien (coproduit notamment avec la Belgique). Nous avions rencontré la jeune cinéaste tunisienne à l’époque, sur une plage du Lido.

Le film s’inspire de l’œuvre de Wim Delvoye, Tim, que vous avez vue au Louvre par hasard. Comment avez-vous réagi face à cet homme tatoué et exposé ?

Ça m’est resté dans la tête, puisque des années plus tard, j’ai fait un film… Il m’a fallu du temps pour reconnecter les éléments, pour comprendre tous les aspects et en faire mon histoire. Pour me dire : qui cet homme assis dans un musée ? Et créer un personnage. Ça a été un long processus. Cette image ne m’a donc pas laissée indifférente ; elle m’a suggéré un univers.

Avez-vous rencontré Wim Delvoye pour préparer le film ?

Quand on a commencé la préparation du film, on cherchait un musée pour tourner. Au même moment, il y avait une rétrospective Wim Delvoye aux Musées royaux des beaux-arts de Belgique. Je me suis dit que c’était un signe du destin. On est allé tout de suite à Bruxelles pour rencontrer Michel Draguet, qui nous a permis de tourner dans le musée, notamment lors de la rétrospective Delvoye. Ensuite, Wim a fait un caméo dans la scène de la réception, puis il a vu le film, qu’il adore. On a passé deux heures au téléphone à en parler.

Cette œuvre, Tim, pose quand même la question de la responsabilité morale de l’artiste…

Je comprends sa démarche, dont j’ai emprunté quelques aspects pour mon film. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une œuvre morale ou amorale. Wim est conscient d’être un artiste dans un marché de l’art. En faisant cette œuvre, il lance un pavé dans la mare. C’est un piège pour les protagonistes du marché de l’art. Comme dans le film c’est un problème pour la galeriste (Monica Bellucci), qui ne sait pas quoi faire de ce mec. Elle doit l’engueuler, le chouchouter, le trimbaler… Les choses seraient beaucoup plus simples si c’était un tableau. Le commissaire de l’expo veut s’en débarrasser, lui disant : "Je n’ai pas l’habitude que des œuvres me fassent la leçon !" C’est aussi un problème pour le collectionneur qui veut acheter l’œuvre. Pareil pour les assureurs, qui doivent écrire un contrat spécifique. En fait, Delvoye lance un défi à tous les acteurs du marché de l’art. Je trouve ça osé, malin… Dans le monde de l’art, on est dans l’adulation de l’artiste, de son geste, de sa signature.

On est aussi dans la marchandisation à outrance…

Bien sûr, car on est dans une génération d’artistes-entrepreneurs. Ils monétisent leur signature. Et on est face à des investisseurs qui veulent investir dans l’art car, en termes de plus-value, ça rapporte plus que l’immobilier. C’est un marché gigantesque.

L’art n’a pas, selon vous, à se poser des questions morales ?

Je ne parlerais pas de moralité. Je préfère le mot sens, qui n’a pas de connotation religieuse ou manichéenne. Certaines œuvres ont du sens, d’autres non. C’est pour ça que dans le film, l’artiste dit qu’il vend du sens. Les gens savent qu’ils vont mourir mais ne peuvent l’accepter. Ils sont dès lors à la recherche de sens…

À quel moment avez-vous pensé à rajouter l’autre dimension du film, celle de ce migrant syrien cherchant à atteindre l’Europe ?

L’alchimie s’est faite petit à petit dans ma tête. Je voulais rentrer dans le monde de l’art contemporain à travers le regard de quelqu’un de naïf, d’un outsider. Je trouvais ça intéressant. En plus, c’est quelqu’un qui connaît un drame dans la vie, qui va l’obliger à accepter ce pacte faustien. Tous ces éléments se sont mariés petit à petit.

Comment avez-vous abordé la mise en scène, plus classique que dans La Belle et la meute ?

Je voulais raconter un conte moderne. On a beaucoup travaillé sur les références à l’art, à la peinture du corps humain, à sa représentation, puisqu’ici, il s’agit d’exposer un corps dans des galeries, des musées… On a réfléchi minutieusement au découpage, à la lumière, aux décors et aux tonalités par rapport à la psychologie du personnage à chaque étape de l’histoire.

Aux Musées des Beaux-Arts de Bruxelles, vous filmez des natures mortes. Faites-vous un parallèle avec le héros ?

Dès qu’il se tatoue le dos, l’idée de la mort est présente, car on parle de peau, d’organes vivants, de biologie devenant objet. L’idée de la mort qui rôde dans tout le film.

Comment s’est déroulé le tournage aux Musées des Beaux-Arts de Bruxelles ?

On a filmé le jour de la fermeture du musée et le lendemain soir, après la fermeture. On n’avait que ces deux fenêtres. C’est un décor très particulier, car on ne peut rien bouger, rien toucher… J’ai donc dû faire faire des repérages pour choisir mes angles. La partie du musée où il y a de l’action, la bagarre, a d’ailleurs été filmée en Tunisie. Le personnage passe de la Belgique à la Tunisie par la grâce du montage… Mais grâce à la coproduction belge, j’ai fait des rencontres formidables, notamment avec Koen De Bouw. C’était une belle collaboration. La présence de Wim Delvoye et le fait de tourner en Belgique ont permis cela.