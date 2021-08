Zirkzee, une recrue du top absolu

Anderlecht a dû attendre 19 h avant d’officialiser l’arrivée de son nouvel attaquant, Joshua Zirkzee (20 ans) du Bayern Munich. Après avoir passé ses tests médicaux, il est arrivé à Neerpede, caché sous une veste. La bonne nouvelle : il est bel et bien qualifié pour le match à Laçi et prend déjà l’avion pour l’Albanie ce mercredi matin.

C’est la première fois de son histoire que le Sporting accueille un joueur du plus grand club d’Allemagne. En 2014, Daniel Van Buyten (qui était en fin de contrat à Munich) avait failli rejoindre les Mauves, mais avait finalement pris sa pension.

Ce n’est toutefois pas le premier joueur qui signe à Anderlecht venant d’un club du top absolu. On en a vu débarquer dix, lors des dix dernières saisons, souvent sous la forme d’un prêt : Jovanovic (fin de contrat à Liverpool) en 2011, Defour (acheté de Porto), Marin (loué de Chelsea) et Rolando (prêté par Porto) en 2014-2015, Djuricic (loué de Benfica) en janvier 2016, Markovic (prêté par Liverpool) en janvier 2018, Kompany (fin de contrat à Manchester City) et Sandler (loué de City) en 2019 et Miazga (prêté par Chelsea) et évidemment Nmecha (loué de City) en 2020.

Ont-ils tous été des réussites ? Non. Certains avaient trop peu de rythme (Marin), d’autres étaient trop fragiles (Sandler) ou manquaient d’envie (Markovic). Mais les deux derniers - Miazga et surtout Nmecha - ont été de vrais renforts…

Un énorme potentiel

Zirkzee n’a pas manqué de marquer son arrivée de quelques belles paroles : "Après un coup de téléphone de Vincent Kompany, nous nous sommes directement bien entendus. J’ai ressenti la confiance provenant du club. Le style de jeu et le projet me parlaient énormément. Je me sens prêt à contribuer à l’équipe et à aider le club à atteindre ses objectifs."

Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA, est ravi d’avoir trouvé le joueur qu’il voulait. " Joshua est un jeune attaquant au potentiel énorme. Cela correspond parfaitement à notre philosophie de le guider dans son développement et d’obtenir, par la même occasion, des résultats. Joshua sait conserver le ballon, il est bon en combinaison et est capable de faire la différence sur une action individuelle. Nous ajoutons donc à nouveau de la qualité supplémentaire à notre noyau."

